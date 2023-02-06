Украина выставила Израилю счет

Организаторы запланированного на эту неделю визита главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев еще на стадии подготовки столкнулись с массой проблем. Украинская сторона выставила израильтянам целый список предварительных условий, включая осуждение «российского вторжения» и предоставление кредита в размере полумиллиарда долларов. В Киеве дали понять, что без удовлетворения этих и других требований встреча министра с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую запросили израильтяне, может и не состояться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Израиля Эли Коэн

Фото: Reuters Глава МИД Израиля Эли Коэн

Фото: Reuters

Поездка Эли Коэна в Киев, намеченная на эту неделю, должна стать первым за год официальным визитом израильского министра на Украину. В Киеве рассматривают предстоящие переговоры «как проверку намерений и политики нового израильского правительства». Об этом сообщил в воскресенье со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле и на Украине израильский журналист Барак Равид, который пишет для сайтов Walla и Axios. Ожидается, что господин Коэн встретится в Киеве со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. МИД Израиля также запрашивал встречу министра с президентом Украины Владимиром Зеленским, но подтверждений из Киева пока нет. «Украинский чиновник заявил, что встреча состоится, если Израиль проявит готовность предпринять шаги для поддержки Украины»,— написал Барак Равид.

Его источник подчеркнул, что Владимир Зеленский не пойдет на встречу с Эли Коэном «только для фотосессии».

Согласно информации израильского журналиста, в преддверии визита Эли Коэна Украина направила Израилю ряд требований. «Первое из них — четкое публичное осуждение российского вторжения и поддержка территориальной целостности Украины, а также одобрение кредита в размере полумиллиарда долларов»,— сообщил Барак Равид. По его словам, в Киеве также ждут публичной поддержки мирного плана, представленного Владимиром Зеленским в ноябре прошлого года и включающего полный уход России с территории Украины.

Еще одно требование Киева касается приема на лечение сотен пострадавших в ходе боевых действий — как военных, так и гражданских. Израильские врачи работали на границе с Украиной, когда оттуда весной в Европу шел большой поток беженцев. Израиль также принимал раненых у себя, но до сих пор речь шла о нескольких десятках, а не о сотнях пациентов.

Кроме того, Украина надеется, что Израиль продолжит проект по передаче Киеву технологий, связанных с умным оповещением об атаках ракет и дронов. В воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что такое обещание ранее было дано, но затруднился уточнить сроки передачи технологий.

Как отреагирует Израиль на требования украинской стороны, пока до конца не ясно. Запрос о кредите был направлен еще предыдущему израильскому правительству и был отклонен занимавшим тогда пост министра финансов Авигдором Либерманом. Израильские СМИ сообщают, что Эли Коэн готов предложить Киеву кредит в размере $50 млн, то есть в десять раз меньше требуемого. Возможно, будет решен вопрос с лечением раненых. А вот с требованием прямого осуждения России сложнее. Особенно в свете заявления Эли Коэна, сделанного в начале января при вступлении в должность главы МИДа, что новое правительство Израиля «будет меньше публично выступать» по украинской тематике.

Израиль с самого начала боевых действий на Украине пытался сбалансировать свою политику на украинском направлении. Единственным, кто позволил себе прямую критику действий России, был предыдущий премьер-министр Яир Лапид, который, еще будучи главой МИДа, обвинил Москву в «военных преступлениях». Остальные высказывались более осторожно.

Кроме того, Израиль неоднократно отвечал отказом Украине на ее просьбы о военной помощи, опасаясь испортить отношения с Россией. В первую очередь это связано с присутствием российских военных в Сирии, а также контактами Москвы с Тегераном и региональными радикальными группировками — ливанской «Хезболлой» и палестинским «Хамасом».

И именно такой осторожной позиции всегда придерживался Биньямин Нетаньяху, который раньше любил называть себя другом российского президента. Будучи в оппозиции, он призывал думать в первую очередь о том, что происходит на «заднем дворе» Израиля. Вернувшись в конце декабря в премьерское кресло, господин Нетаньяху лично столкнулся с давлением США, которые поддерживают просьбы Киева о военной помощи. Да и меньше высказываться на тему Украины не получается. На прошлой неделе в двух интервью подряд — сначала американскому телеканалу CNN, а потом французскому LCI господин Нетаньяху заявил, что изучает тему военной помощи, в том числе поставок систем ПВО «Железный купол». Правда, он подчеркнул, что «не брал бы на себя никаких твердых обязательств» в этом вопросе.

Между тем тот же Барак Равид со ссылкой на трех высокопоставленных израильских чиновников написал на прошлой неделе, что правительство Израиля пересматривает политику как в отношении оценки российских действий на Украине, так и касательно поставок оборонительных систем вооружений. Утверждается, что работа идет под руководством управления национальной безопасности при канцелярии премьер-министра с привлечением Минобороны, МИДа и службы внешней разведки «Моссад».

Отмечается, что в ходе состоявшихся неделю назад переговоров в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном господин Нетаньяху лично обещал ему сделать для Украины не меньше, чем предыдущее правительство. Правда, и больше не обещал.

Однако, как отмечает Барак Равид со ссылкой на источники, в израильском оборонном и разведывательном сообществе растет число тех, кто считает, что Израиль должен предоставить военную помощь Украине, но так, чтобы не испортить отношений с Россией.

Однако пока никаких кардинальных перемен на этом направлении не предвидится. Это подтверждают и израильские источники “Ъ”. В то же время, судя по публикациям Барака Равида, США убедились, что Биньямин Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». А именно такие опасения были на Западе и в Киеве после смены израильского правительства в декабре. Визит Эли Коэна на Украину должен стать еще одним доказательством для США, что израильское правительство готово помогать Киеву. Вопрос лишь в том, что украинцы все равно недовольны и пытаются давить на Израиль.

И, как назло, в преддверии визита Эли Коэна в Киев между Украиной и Израилем возникло новое недоразумение. В конце недели на YouTube было выложено интервью бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, на короткий период правления которого пришлось начало боевых действий на Украине. В начале марта в надежде выступить посредником между Москвой и Киевом господин Беннет в срочном порядке направился в российскую столицу на встречу с президентом Владимиром Путиным. По словам Нафтали Беннета, он заручился обещанием российского президента не убивать Владимира Зеленского, о чем и сообщил последнему. Экс-премьер также утверждает, что Владимир Путин согласился отказаться от планов разоружения Украины, которые декларировались среди прочего в начале российской «специальной военной операции», а господин Зеленский пообещал пересмотреть планы Киева по вступлению в НАТО. В то же время господин Беннет отметил, что переговоры между Украиной и Россией в конечном счете были заблокированы странами Запада, но при этом подчеркнул, что какие-либо консультации между сторонами утратили смысл после того, как стало известно о происшедшем в Буче. Напомним, что Киев и Запад обвиняют российских военных в массовых убийствах. Москва называет все заявления на эту тему фейками.

В Киеве слова Нафтали Беннета вызвали возмущение. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал их «фикцией». В Москве, напротив, восприняли сказанное как доказательство срыва Западом переговорного процесса между Россией и Украиной.

Отвечать за слова бывшего премьер-министра Эли Коэну не придется, учитывая, что он и новое правительство Израиля выступают в качестве политических оппонентов господина Беннета. Впрочем, и атмосферу предстоящего визита появившееся на днях интервью экс-премьера никак не улучшает.

Марианна Беленькая