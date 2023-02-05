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Коммерсантъ FM
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Экс-премьер Израиля Беннет: Путин пообещал не убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на его YouTube-канале, заявил, что в первые месяцы после начала боевых действий на Украине у него состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Беннета, в беседе российский президент пообещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Нафтали Беннет был премьер-министром Израиля с июня 2021 года по июль 2022-го.

Нафтали Беннет

Нафтали Беннет

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

Нафтали Беннет

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

Как рассказал Нафтали Беннет, Владимир Зеленский попросил его связаться с Владимиром Путиным в начале военной операции. По словам бывшего израильского премьера, на тот момент президент Украины находился в тайном бункере.

Как утверждает господин Беннет, после этой просьбы он встретился с президентом России. «Но в какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского"»,— сказал экс-премьер (перевод по «РИА Новости»).

На одной из первых встреч Владимир Путин выразил готовность отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей военной операции на Украине, сообщил Нафтали Беннет. По его словам, в ответ на это Владимир Зеленский пообещал отказаться от идеи вступления Украины в НАТО.

Через день после начала боевых действий на Украине, 25 февраля 2022 года, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит на него покушение и считает «целью номер один». 22 марта Владимир Зеленский сообщил, что 24 февраля украинские спецслужбы, а также партнеры Украины рекомендовали ему покинуть страну в течение трех дней.

Российские официальные лица не раз призывали ударить по центру принятия решений на Украине — например, такие заявления делали первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров. Владимир Зеленский говорил, что мировое сообщество должно пообещать нанести удар по центру принятия решений в России, если Москва будет угрожать ударами по офису президента Украины.

Подробнее о том, что происходит на 347-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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