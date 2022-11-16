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В НАМИ меняется руководитель

Уходит глава ФГУПа Сергей Гайсин

Как выяснил “Ъ”, глава ФГУП НАМИ Сергей Гайсин, который последние годы занимался проектом Aurus, покидает свой пост. Господин Гайсин вместе с бывшим главой профильного департамента Минпромторга Денисом Паком в 2022 году смог сконцентрировать в НАМИ долю Renault в АвтоВАЗе и бывшие активы Nissan. Причин перестановки источники “Ъ” не называют. Среди кандидатов на пост — сотрудник КамАЗа.

Сергей Гайсин

Сергей Гайсин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сергей Гайсин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Гендиректор подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ Сергей Гайсин покидает свою должность, дорабатывая последние дни, рассказали источники “Ъ”. В НАМИ не стали подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на отсутствие приказа. В Минпромторге “Ъ” не ответили. Связаться с Сергеем Гайсиным не удалось. Топ-менеджер возглавлял НАМИ с 2016 года, этим летом с ним был подписан очередной контракт.

Источники “Ъ” в начале лета говорили, что господин Гайсин и на тот момент глава автомобильного департамента Минпромторга Денис Пак хотели покинуть госслужбу по итогам закрытия в мае сделок Renault по продаже завода в Москве и доли в АвтоВАЗе (куплена НАМИ). Несколько собеседников “Ъ” отмечали, что господин Пак рассчитывал пойти на повышение — занять на тот момент освободившееся после ухода Александра Морозова кресло замминистра. Однако в итоге пост получил Альберт Керимов, ранее отвечавший за промышленность в правительстве Татарстана. Один из источников “Ъ” говорит, что именно на Дениса Пака «списали» провал локализации в автопроме, хотя тот всегда настаивал на ней. Господин Пак покинул Минпромторг в сентябре, и по словам собеседников “Ъ”, в итоге занял пост советника в НАМИ. Предыдущий руководитель НАМИ Максим Нагайцев также занимает пост советника главы организации.

С лета у НАМИ появился еще один актив — завод Nissan в Петербурге. В переговорах, по словам источников “Ъ” активно участвовали господа Гайсин и Пак.

Сергей Гайсин — выходец с УАЗа (завершил карьеру там на позиции главного конструктора), затем работал на АвтоВАЗе, в «Соллерсе» и «Форд Соллерс Холдинге» на «руководящих должностях, связанных с научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью». В сентябре господин Гайсин вошел в совет директоров «Соллерса». В НАМИ Сергей Гайсин занимался в том числе созданием и выпуском автомобиля Aurus. Проект «Единая модульная платформа» («Кортеж») реализуется с 2013 года по заказу Минпромторга. Исходно на него было выделено 12,4 млрд руб., предполагалось создание лимузина для президента РФ и машин сопровождения. Владимир Путин в мае 2018 года впервые использовал лимузин на церемонии своей очередной инаугурации. Площадка НАМИ позволяет выпустить до 200 машин в год, за все время на этой базе выпущено менее 150.

Причин ухода Сергея Гайсина собеседники “Ъ” пояснить не могут, отмечая, что летом его «однозначно не отпустили». Каких-либо изменений или проблем в работе за это время не было, говорят они. Один из источников “Ъ” отмечает, что у господина Гайсина «была своя независимая позиция, что сейчас может не укладываться в схему с привлечением к новым проектам на базе закрывшихся иностранных производств КамАЗа».

Отраслевой Telegram-канал «Русский автомобиль» называет претендентом на должность руководителя НАМИ главного технолога директора технологического центра КамАЗа Федора Назарова. Он занимает эту должность с 2017 года, до апреля 2016 года работал главным инженером завода двигателей. Собеседник “Ъ”, близкий к КамАЗу, подтверждает, что кандидатура господина Назарова рассматривалась на пост главы НАМИ, о других претендентах он не слышал. В начале года в отрасли говорили о возможной передаче проекта Aurus КамАЗу, но тогда этого не произошло.

Ольга Никитина

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