Промышленность не рассталась с подсанкционным импортом

Институт Гайдара (ИЭП) в январе провел опрос представителей промышленных предприятий о том, как они в 2022 году замещали попавший под санкции импорт оборудования, запчастей и комплектующих (см. график). Выяснилось, что безусловными «импортозаместителями» применительно к машинам и оборудованию стали китайские производители (на их продукцию перешли 67% респондентов). Ранее, в 2022 году, опросы ИЭП фиксировали, что переход на такие поставки из КНР является вынужденным и компании предпочли бы европейские аналоги даже за большие деньги.

Отметим, что 15% респондентов сообщили о том, что они так или иначе продолжают получать «подсанкционные» машины и оборудование. Российские производители, столкнувшиеся в 2022 году с нехваткой как комплектующих, так и кадров (см. “Ъ” от 6 февраля), стали поставщиками для 39% респондентов ИЭП, компании из ЕАЭС — для 21%, из Турции — 17%.

Китай стал лидером и в замещении попавших под санкции запчастей — на его продукцию перешли 63% промышленных компаний. Российские аналоги получали 46% предприятий, 22% сообщили, что поставки «подсанкционных» запчастей сохранились. Поставщики из стран ЕАЭС и Турции смогли удовлетворить спрос на запчасти примерно в тех же долях, что и в случае с оборудованием.

С замещением комплектующих позиции российских производителей выглядят лучше всего — они смогли даже на два процентных пункта опередить китайских конкурентов (54% голосов респондентов). «Подсанкционные» сырье и материалы не используют 20% предприятий, машины и оборудование — только 11%. При этом 23% и сейчас продолжают получать «запрещенные» импортные комплектующие.

По данным ИЭП, в январе инвестиционные планы промышленных компаний продолжили восстанавливаться и обновили кризисный максимум — их баланс достиг нулевой отметки. При этом слабый рубль, который год назад, на этапе быстрого выхода промышленности из ковидного кризиса, считали помехой 34% предприятий, предпочитавших закупать импортное оборудование, сейчас является ограничителем промышленного роста только для 9% производителей.

Артем Чугунов