Казенный рубль перекладывают из потерь в результаты

В 2023 году Минсельхоз заметно меняет характер господдержки аграриев — объем стимулирующих субсидий впервые превысит объем компенсирующих. Всего на господдержку в 2023 году будет потрачено 63,4 млрд руб. (53,3 млрд руб. в 2022-м), на компенсирующие меры в 2023 году придется 26,7 млрд руб. (32,9 млрд руб. в 2022-м), на стимулирующие — 31,7 млрд руб. (20,5 млрд руб. годом ранее). О планах по пересмотру их соотношения в министерстве сообщали еще в 2019 году, когда разделение единой субсидии на компенсирующую и стимулирующую только ожидалось (оно произошло в 2020 году),— о том, что Минсельхоз постепенно откажется от компенсирующих субсидий, тогда говорила замминистра Елена Фастова.

При разделении единой субсидии к компенсирующим (направленным на компенсацию выпадающих доходов производителей) отнесли в том числе оказание несвязанной поддержки в растениеводстве и молочном скотоводстве, поддержку племенного животноводства и агрострахования, к стимулирующим (распределяются на конкурсной основе регионами в соответствии с возможностями претендентов достичь показателей, обозначенных Минсельхозом) — господдержку для тех регионов, которые установили для себя приоритеты развития АПК и их цели. Разделение было проведено во многом ради того, чтобы помощь стала точечной и не «размазывалась». В 2020 и 2021 годах соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидий зафиксировалось на уровне 58% / 42% — ради сохранения поддержки во время пандемии. Изменение пропорции в этом году может говорить о некоторой стабилизации ситуации в АПК. В 2023 году в отдельное направление выделено «Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей» (5 млрд руб.— на 2,5 млрд больше, чем в 2022 году), на стимулирующую субсидию перейдет и поддержка производства молока.

Совершенствование механизмов господдержки, впрочем, не вызовет сокращения ее объемов: согласно исследованию Банка России и Высшей школы экономики, снижение субсидирования не стимулирует повышения производительности предприятий (подробнее см. “Ъ” от 23 января). 2022 год стал для АПК рекордным по объему господдержки: в отрасль вложили 499 млрд руб. В 2023-м цифра пока меньше — 445,8 млрд руб., но, как утверждают в Минсельхозе, она может вырасти — как и в 2022 году.

Кристина Боровикова