Тракторы ищут запчасти в сети

В 2022 году в РФ рос спрос на запчасти для сельхозтехники — малые и средние хозяйства активно закупали их в том числе на маркетплейсах. Аналитики отмечают, что в России и так был довольно возрастной парк, а повышение интереса связано с уходом крупных иностранных поставщиков техники и запчастей в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2022 году спрос на комплектующие для сельхозтехники вырос в 6,3 раза, следует из исследования агромаркетплейса поле.рф и «Авито». При этом предложение увеличилось сразу в 12 раз. Всего в ходе анализа проанализировано более 100 тыс. объявлений в разделе «Запчасти для сельхозтехники» за 2022 год.

Самым популярным брендом запчастей на обеих платформах стал белорусский МТЗ (тракторы «Беларус»), а среди его запчастей — передние мосты и запчасти к ним. Также среди лидеров на «Авито» продукция Ярославского моторного завода — в основном двигательные системы. Но в топ входят не только марки из СНГ, популярны также JCB, Case и John Deere. Наиболее активно росли спрос и предложение на навесное оборудование (в 15,8 и 23 раза соответственно), гидравлические и пневмосистемы (8,9 и 13 раз), а также трансмиссии, двигатели, их комплектующие и подвески.

По словам руководителя профильного направления «Авито» Александра Куроптева, начинается высокий сезон на рынке деталей для сельхозтехники, который продлится до конца июня: аграрии начинают готовиться к посевной и закупать необходимые запчасти. Сейчас на «Авито» более 130 тыс. предложений о продаже запчастей для сельхозтехники по всей РФ, из которых свыше 115 тыс. о продаже новых запчастей. Гендиректор поле.рф Евгений Белов отмечает, что фермеры (малые и средние хозяйства) предпочитают покупку на электронных площадках. В компаниях также отмечают тренд на продление срока эксплуатации техники: «Владельцы относятся к ней более бережно, поэтому растет запрос на запчасти и обслуживание».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что корректно говорить не столько о тренде, сколько о факте, что в России вырос срок эксплуатации техники. «Такая динамика объявлений скорее связана с остановкой работы крупных иностранных поставщиков техники, а также с активным ростом параллельного импорта,— продолжает он.— То есть на фоне довольно возрастного парка и проблем с компонентами логично, что аграрии стремились перестраховаться и заказать комплектующие».

В 2022 году иностранные игроки приостановили поставки сельхозтехники в Россию, но в течение первой половины года еще распродавались складские запасы. К концу года начались поставки по так называемому параллельному импорту, но их вес был незначителен. Отечественные производители сельхозтехники, которые в 2022 году столкнулись с необходимостью замещать иностранные комплектующие, все же нарастили продажи в деньгах на 17% на стагнирующем рынке (см. “Ъ” от 1 февраля).

Председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Александр Алтынов отмечает, что на сегодня уже есть понимание, какие запчасти возможно поставлять в РФ, каналы поставок налаживаются. Появилось в том числе много предложений не от дилеров, а от новых компаний — при всех рисках работы с новыми игроками это позволяет при желании найти практически любые запчасти, говорит он. Фермеры стали относиться к технике бережнее, продолжает господин Алтынов: «Самые тяжелые операции с землей некоторые аграрии проводят на другой технике, оставляя парк импортных машин под конкретные задачи. Совсем возрастной импортный парк стало слишком дорого содержать и обслуживать, поэтому их могут продавать или разбирать».

Ольга Никитина