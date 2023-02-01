Для украинских элит начался лютый месяц

Украинские силовики сегодня провели обыски у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, олигарха Игоря Коломойского, депутата Верховной рады Вадима Столара и руководства налоговой службы Киева. А глава таможни и ряд других высокопоставленных чиновников были отправлены в отставку. Все это можно считать продолжением волны, начавшейся на прошлой неделе с отставки заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко. Сам украинский лидер Владимир Зеленский дает понять, что все только начинается: тем, кто «не соответствует принципиальным требованиям государства и общества», не удастся сохранить высокие должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko , Reuters Фото: Valentyn Ogirenko , Reuters

Сегодняшнее утро на Украине началось с громких обысков. Сначала СМИ со ссылкой на источники в силовых органах сообщили об обыске в доме олигарха Игоря Коломойского в Днепре. Были опубликованы даже фотографии растерянного бизнесмена в спортивном костюме, который стоит посреди гостиной, отделанной деревом.

Утверждается, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает господина Коломойского в растрате нефтепродуктов и уклонении от уплаты таможенных пошлин при махинациях в компании «Укртатнафта».

При этом в сообщении пресс-службы СБУ имя господина Коломойского не упоминается, а на тех же самых фотографиях, опубликованных ведомством, его лицо размыто.

Другим известным человеком, к которому пришли сегодня, стал бывший глава МВД Арсен Аваков, который оставался на этом посту еще со времен президента Петра Порошенко и имел весьма сложные отношения с Владимиром Зеленским. Однако, как заявил сам господин Аваков в комментарии изданию «Украинская правда», обыск был связан не с политическими интригами, а с расследованием недавнего крушения вертолета в городе Бровары. Напомним, что в ходе катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский и ряд его подчиненных. «Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего (не нашли.— “Ъ”). Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию»,— рассказал журналистам бывший министр. Стоит пояснить, что после крушения вертолета украинские СМИ обратили внимание на то, что часть закупленной у Франции техники была не новой. Впрочем, об этом писали еще в 2018 году.

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Кроме этого, обыски прошли у руководства налоговой службы Киева и депутата Верховной рады Вадима Столара. В первом случае, по данным Государственного бюро расследований Украины, речь идет о схемах по уходу от налогообложения, во втором — о более серьезных статьях Уголовного кодекса, таких как «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», а также «Финансирование действий, совершенных с целью насильственный смены или свержения конституционного строя». Состав этих преступлений следователи усмотрели в том, что через строительные компании Вадима Столара якобы легализовывались доходы других пророссийских политиков, в первую очередь Виктора Медведчука.

Имя Вадима Столара в ведомстве не назвали, но на фото, которое распространила пресс-служба, он легко узнаваем, несмотря на размытие. Ситуацию, по всей видимости, усугубило то, что на момент начала российской военной операции господин Столар находился в своем доме на французском Лазурном берегу (это выяснили журналисты-расследователи «Украинской правды»), а затем вернулся в Киев, надеясь вскоре после этого опять уехать в Европу. Но из страны его уже не выпустили.

Одними обысками в среду дело не ограничилось — были еще и отставки, причем в таком традиционно коррумпированном ведомстве, как таможня.

Как заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия, должностей лишились и. о. главы таможенной службы Вячеслав Демченко, его заместитель Александр Шуцкий, а также первый заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Сотник и заместитель главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей Андрей Лордкипанизде. В отношении еще одного заместителя главы таможни, Руслана Черкасского, начато дисциплинарное расследование, из-за чего он тоже отстранен от обязанностей.

Наконец, некоторые из бывших и действующих чиновников стали подозреваемыми по уголовным делам. Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин. В своем Telegram-канале он упомянул бывшего заместителя главы Минобороны, а также и. о. первого заместителя главы правления «Укртатнафты» (их фамилии господин Костин не сообщил).

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который тоже активно делился информацией об отставках и обысках, в своем Telegram-канале пошутил, что «сегодня начинается лютый месяц».

Это игра слов: «лютий» (по-украински) — «февраль». Наступление непростых времен для тех, «кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества», накануне анонсировал и президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения»,— заявил он вечером во вторник. Глава государства также рассказал о скором проведении реформ, которые «изменят социально-правовую и политическую реальности» и «сделают их более человечными, прозрачными и эффективными».

Напомним, что зачистки в украинских элитах начались неделю назад, когда заявление об отставке написал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. Кроме того, президент Зеленский уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей и ряд других чиновников.

«Зеленский продолжает антикоррупционную кампанию, которая должна укрепить доверие к нему внутри страны и успокоить западных союзников,— резюмирует в беседе с “Ъ” украинский политолог, автор Фонда Карнеги за международный мир Константин Скоркин.— При этом мишенями кампании становятся и чиновники из правительства (в частности, представители фискальных ведомств), и “старые друзья” вроде Коломойского и Авакова, которым также передают приветы от президента».

Кирилл Кривошеев