Шойгу предложил помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Он выразил соболезнования в связи с землетрясением и заявил о готовности оказать республике помощь по линии министерства.
«Глава Минобороны России предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим»,— сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Господин Акар поблагодарил своего коллегу и пообещал подготовить в ближайшее время конкретные предложения. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции сегодня, 6 февраля, ночью возле города Газиантеп. В основном бедствие затронуло юго-восток Турции и северные районы Сирии. Позже, уже днем, в центральной части Турции случилось новое землетрясение магнитудой 7,7. Совокупное число жертв в двух странах, по последним данным, составило более 1200 человек. МЧС России уже подготовило два Ил-76 со спасателями для отправки в Турцию.