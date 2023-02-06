Сбербанк подтвердил продажу части ТРЦ «Галерея Чижова» в Воронеже

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка официально подтвердили «Ъ-Черноземье» факт выставления на продажу планировавшейся под гостиницу части крупнейшего в Воронеже ТРЦ «Галерея Чижова». Банк, который является основным кредитором и финансовым партнером компании, опубликовал объявления о продаже актива на своих площадках, в том числе специализированном сервисе по реализации активов «Портал DA».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее объявление о продаже части третьей очереди ТРЦ было опубликовано на «Авито» от лица самой «Галереи Чижова», однако представители компании не подтверждали это. Помещение общей площадью 6,8 тыс. кв. м на конец января оценивалось в 752,8 млн руб.

В объявлении на площадке «Портал DA» сказано, что сделку возможно провести в том числе в формате «покупки требования по задолженности». Однако в банке заверили «Ъ-Черноземье», что «инициатором реализации имущества выступает клиент — АО "Галерея Чижова"» а Сбербанк «со своей стороны предложил дополнительные каналы информирования об этом»

Предлагаемая к продаже часть помещения ТРЦ включает первый и 7-17 этажи третьей очереди ТРЦ, имеет отдельный вход. В нее входят в том числе помещения под конференц-зал на 90 человек и ресторан, а также действующий фитнес-клуб World Class, арендующий площади в «Галерее Чижова».

Помимо части ТРЦ в январе от лица «Галереи Чижова» было выставлено на продажу «нежилое здание», которое «может использоваться под гостиницу» на видовом берегу реки Дон с выходом к частной пристани. Трехэтажный дом площадью 587 кв. м с чистовой отделкой и всеми коммуникациями в Хвощеватке Рамонского района Воронежской области оценен в 25 млн руб. вместе с 1,5 тыс. кв. м земли. Этот объект использовался как «дача» основателя «Галереи Чижова», депутата Госдумы Сергея Чижова, узнал дом один из отдыхавших в нем источников «Ъ-Черноземье» в окружении бизнесмена.

Подробнее о деятельности «Галереи Чижова» и ее спорах за налоги — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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