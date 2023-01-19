Часть крупнейшего ТРЦ Воронежа и «дачу» депутата Сергея Чижова предлагают к продаже за почти 800 млн рублей

Планировавшаяся под гостиницу часть третьей очереди крупнейшего в Воронеже ТРЦ «Галерея Чижова» может быть выставлена на продажу, сообщает DeFacto. Помещение общей площадью 6,8 тыс. кв. м оценено в 752,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объявление опубликовано на «Авито» от лица самой «Галереи Чижова» как продавца «с подтвержденными реквизитами». Тот же аккаунт ранее выставил на продажу другую известную коммерческую недвижимость якобы АО «Галерея Чижова» в Воронеже на улицах Пушкинской, Карла Маркса, Кольцовской, Плехановской, Грамши, где располагались магазины закрывшейся сети «Мир вкуса». Общая стоимость лотов бывших магазинов превышает 300 млн руб.

Предлагаемая к продаже часть помещения ТРЦ включает первый и 7-17 этажи третьей очереди ТРЦ, имеет отдельный вход. В нее входят в том числе помещения под конференц-зал на 90 человек и ресторан, а также действующий фитнес-клуб World Class, арендующий площади в «Галерее Чижова». «Ъ-Черноземье» вчера попросил представителей «Галереи…» официально подтвердить или опровергнуть факт подготовки к продаже актива, но пока не получил ответа.

Помимо части ТРЦ, тот же аккаунт выставил на продажу «нежилое здание», которое «может использоваться под гостиницу» на видовом берегу реки Дон с выходом к частной пристани. Трехэтажный дом площадью 587 кв. м с чистовой отделкой и всеми коммуникациями в Хвощеватке Рамонского района Воронежской области оценен в 25 млн руб. вместе с 1,5 тыс. кв. м земли.

Этот объект использовался как «дача» основателя «Галереи Чижова», депутата Госдумы Сергея Чижова, узнал дом один из отдыхавших в нем источников «Ъ-Черноземье» в окружении бизнесмена

В декабре стало известно, что ФНС подвела итоги занявшей почти два года налоговой проверки владельца ТРЦ — АО «Галерея Чижова», близкого господину Чижову. По ее итогам ведомство, как выяснил «Ъ-Черноземье», доначислило компании более 750 млн руб. НДС и налога на имущество за 2017–2019 годы. Ни добровольных выплат в бюджет, ни принудительных взысканий еще не было — «Галерея…» обжаловала результаты проверки. В компании причиной спора называют «различное» с инспекторами «понимание норм налогового законодательства».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Торг здесь уместен»

Сергей Калашников

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