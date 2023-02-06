Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что страны Запада сорвали Минские соглашения, чтобы вооружить Украину против России. По его словам, в этом публично признались все стороны, подписавшие соглашения, кроме президента России Владимира Путина.

«Мы привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва Минских договоренностей было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации. И также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения на Украине»,— сказал Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном. Трансляция велась на YouTube-канале российского МИДа.

В декабре 2022 года с заявлением о Минских соглашениях выступила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что подписание соглашение было попыткой дать Украине время на усиление армии. Владимир Путин ответил, что разочарован подобными заявлениями, поскольку Россия рассчитывала на искренность западных партнеров в этом вопросе. В связи с этим президент предположил, что начинать спецоперацию можно было раньше.

Позже экс-президент Франции Франсуа Олланд также сказал, что Минские соглашения позволили укрепить ВСУ. С аналогичной позицией выступил бывший президент Украины Петр Порошенко. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений согласовали в феврале 2015 года на саммите «нормандской четверки» — Россия, Украина, Франция и Германия.

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Лусине Баласян