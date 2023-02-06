FTX Group попросила политиков США вернуть ей пожертвования

Обанкротившаяся в ноябре криптовалютная компания FTX Group попросила американских политиков вернуть ей десятки миллионов долларов, выплаченных в качестве пожертвований на избирательную кампанию осенью прошлого года.

Компания уже начала рассылать «конфиденциальные письма» политикам и организациям, получившим когда-то денежную помощь от криптовалютной компании Сэма Бэнкмана-Фрида. FTX хочет получить назад свои деньги до конца февраля. При этом компания предупредила, что готова добиваться возврата средств и выплаты процентов через суд. В общей сложности, по оценкам самой компании, ей должны вернуть $93 млн.

Напомним, что FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября прошлого года. Основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации схемы обмана инвесторов, которые вложили в криптобиржу почти $1,8 млрд. По данным следствия, основатель FTX переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research. Партнеры Бэнкмана-Фрида признали свою вину в мошенничестве.

13 декабря Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах, а затем экстрадирован в США. Позднее он был выпущен судом под залог. Сейчас основатель компании находится под домашним арестом.

18 декабря прокуратура Нью-Йорка начала проверку пожертвований FTX американским политикам. По информации The New York Times, основатель криптобиржи перед выборами 2020 года в США потратил почти $45 млн на пожертвования для политических целей. Большую часть средств получили кандидаты и комитеты партии демократов, в том числе президент США Джо Байден.

Подробнее о политическом скандале, связанном с банкротством биржи FTX,— в материале «Ъ» «Криптовалюта не зашла американским политикам».

Кирилл Сарханянц