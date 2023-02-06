Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FTX Group попросила политиков США вернуть ей пожертвования

Обанкротившаяся в ноябре криптовалютная компания FTX Group попросила американских политиков вернуть ей десятки миллионов долларов, выплаченных в качестве пожертвований на избирательную кампанию осенью прошлого года.

Компания уже начала рассылать «конфиденциальные письма» политикам и организациям, получившим когда-то денежную помощь от криптовалютной компании Сэма Бэнкмана-Фрида. FTX хочет получить назад свои деньги до конца февраля. При этом компания предупредила, что готова добиваться возврата средств и выплаты процентов через суд. В общей сложности, по оценкам самой компании, ей должны вернуть $93 млн.

Напомним, что FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября прошлого года. Основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации схемы обмана инвесторов, которые вложили в криптобиржу почти $1,8 млрд. По данным следствия, основатель FTX переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research. Партнеры Бэнкмана-Фрида признали свою вину в мошенничестве.

13 декабря Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах, а затем экстрадирован в США. Позднее он был выпущен судом под залог. Сейчас основатель компании находится под домашним арестом.

18 декабря прокуратура Нью-Йорка начала проверку пожертвований FTX американским политикам. По информации The New York Times, основатель криптобиржи перед выборами 2020 года в США потратил почти $45 млн на пожертвования для политических целей. Большую часть средств получили кандидаты и комитеты партии демократов, в том числе президент США Джо Байден.

Подробнее о политическом скандале, связанном с банкротством биржи FTX,— в материале «Ъ» «Криптовалюта не зашла американским политикам».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...