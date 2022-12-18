Прокуратура Нью-Йорка начала проверку пожертвований политикам от основателя биржи FTX

Федеральная прокуратура Нью-Йорка собирает данные о возможных пожертвованиях основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида американским политикам. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По данным газеты, основатель FTX и два бывших сотрудника основанных им компаний выделили крупные сумму на агитацию для политиков из Демократической и Республиканской партий. Федеральная прокуратура запросила данные о пожертвованиях со стороны господина Бэнкмана-Фрида у представителей избирательных кампаний и политических комитетов.

По информации NYT, основатель криптобиржи перед выборами 2020 года в США потратил почти $45 млн на пожертвования для политических целей. Больше средств получили кандидаты и комитеты партии демократов.

11 ноября FTX Group объявила о банкротстве. Основателя биржи обвинили в организации схемы обмана инвесторов, которые вложили в криптобиржу почти $1,8 млрд. По данным следствия, основатель FTX переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research.

Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Он был задержан на Багамских островах 12 декабря по официальному запросу из США. Сейчас его отправили в тюрьму Фокс-Хилл на Багамский островах. Суд отказал ему в выходе под залог. По данным NYT, его могут экстрадировать в США.

Анастасия Ларина