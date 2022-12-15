Криптовалюта не зашла американским политикам

В США разгорается политический скандал, связанный с банкротством некогда крупнейшей криптовалютной биржи FTX. Следствие полагает, что основатель организации Сэм Бэнкман-Фрид незаконно, используя мошеннические схемы, переводил многомиллионные пожертвования на избирательные кампании американских политиков. Среди тех, кто получал средства, и президент США Джо Байден, и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Пока неясно, что из этих денег Минюст США потребует вернуть, а что разрешит оставить. Пока же политики теряются в догадках, как они будут возвращать средства, многие из которых уже потрачены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: Dante Carrer, Reuters Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: Dante Carrer, Reuters

В начале недели американский прокурор Дамиан Уильямс на пресс-конференции обнародовал обвинения в многомиллиардном мошенничестве в отношении основателя некогда крупнейшей криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Сразу после этого господин Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах. Сейчас он содержится под стражей и ожидает экстрадиции в США. Местный судья также отказал мужчине в освобождении под залог из опасения, что тот может скрыться.

Тут стоит отметить, что обычно американские прокуроры менее расторопны в таких делах. Чтобы выдвинуть уголовное обвинение подобного масштаба, им нередко требуется гораздо больше времени. Однако в этом случае процесс занял лишь несколько недель, прошедших с момента объявления FTX о банкротстве.

Такая спешка стала сюрпризом даже для законодателей США. Во вторник ожидалось, что Сэм Бэнкман-Фрид лично даст показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей на слушаниях по делу о крахе FTX. Однако этого не произошло, и вопросы ему будут задавать уже следователи.

Господин Бэнкман-Фрид был одним из символов нового времени, участником крупных бизнес-конференций и кумиром молодежи. Молодого и весьма успешного предпринимателя до сих пор поддерживают многочисленные поклонники, которые не могут поверить в его провал и сравнивают свою икону с Икаром, который слишком близко подлетел к Солнцу.

Впрочем, амбиции у молодого бизнесмена действительно простирались далеко за пределы простого зарабатывания денег и устремлялись высоко, он хотел изменить мир, а для этого активно взаимодействовал с политическим истеблишментом США, иногда на не вполне законных основаниях, считают следователи.

Федеральные власти обвиняют Сэма Бэнкмана-Фрида не только в финансовом мошенничестве, но и в том, что ради влияния на повестку в Вашингтоне он направлял американским политикам незаконно присвоенные десятки миллионов долларов клиентов.

Во вторник в письме (.pdf) федеральному судье Ронни Абрамсу прокурор Уильямс отметил, что, как полагает следствие, «доказательства покажут, что ответчик обманывал клиентов FTX, незаконно присваивая их средства для личного использования, в том числе для инвестирования десятков миллионов долларов в рамках политических пожертвований».

По версии прокурора, Сэм Бэнкман-Фрид также подавал ложные данные о размере политических пожертвований и обходил требования их максимальных пределов, передавая средства не от себя, а через подставных лиц.

По замечанию журнала Time, бизнесмен всего за полтора года пожертвовал только официально более $70 млн на избирательные кампании по всей Америке. Это сделало его одним из крупнейших политических спонсоров страны. $40 млн он передал политикам и организациям в рамках промежуточных выборов 2022 года. В основном средства направлялись демократам и либерально настроенным группам. Такие пожертвования сделали его вторым по величине политическим донором, которого опережал лишь миллиардер Джордж Сорос, сообщает Center for Responsive Politics.

Более того, согласно WSJ, господин Бэнкман-Фрид занимал второе место среди граждан, пожертвовавших на кампанию Джо Байдена (тут его опередил лишь Майкл Блумберг).

Президентской кампании Джо Байдена было отправлено пожертвований от FTX на сумму $5,2 млн.

Белый дом на вопрос Time, что в администрации планируют делать с пожертвованиями, ответа не дал, сославшись на то, что исполнительная власть, согласно законодательству, не может комментировать деятельность политических кампаний.

Щедрость молодого предпринимателя по отношению к демократам не осталась незамеченной республиканцами. Поэтому сразу после объявления о банкротстве криптобиржи консерваторы пошли в атаку, заподозрив политических противников в мошеннической схеме: структуры бизнесмена направляли деньги на поддержку Украины, а та возвращала их на криптобиржу в качестве своих средств, которые шли демократам в виде пожертвований. В частности, такая версия активно муссировалась на страницах консервативного FoxNews, который напоминал, что в FTX был создан специальный веб-сайт, который делал возможными переводы на Украину в криптовалюте.

И сам господин Бэнкман-Фрид в марте писал, что он был «взволнован и тронут возможностью работать с Министерством финансов Украины и другими организациями для поддержки криптовалютных пожертвований Украине». В итоге оправдываться пришлось украинскому правительству.

Заместитель главы Министерства цифровой трансформации Украины Алексей Борняков написал в своем Twitter, что «правительство Украины никогда не инвестировали средства в FTX. Весь нарратив о том, что Украина якобы инвестировала в FTX, который пожертвовал деньги демократам,— бред».

Украинский эпизод — далеко не последняя сюжетная линия в этой истории. Как сообщает National Review, в ходе выступления перед комитетом Палаты представителей во вторник новый генеральный директор FTX сообщил, что в организации сейчас расследуют роль, которую сыграли в ее недавнем крахе родители основателя криптобиржи.

Один из конгрессменов в ходе этого слушания вспомнил, что, когда господин Бэнкман-Фрид встречался с ним в Вашингтоне в декабре прошлого года, бизнесмена сопровождал его отец Джозеф Бэнкман, который читает курс налогового права в Стэнфорде. Он также работал в компании и был одним из самых близких советников сына.

Со своей стороны его мать Барбара Фрид, профессор права этого же университета, активно занималась привлечением средств на нужды Демократической партии через фонд Mind the Gap. Издание указывает, что, по некоторым данным, через эту организацию от компаний Кремниевой долины демократам было переведено около $140 млн на избирательную кампанию-2020. А одним из спонсоров организации выступала в том числе фирма сына госпожи Фрид. В прошлом месяце она ушла в отставку с поста председателя организации. Как признался неназванный источник New York Times, профессора Стэндфордского университета сейчас предпочитают держаться от родителей бизнесмена в стороне, хотя официально им никаких обвинений предъявлено пока не было.

Впрочем, не только высокопоставленным демократам «повезло» получать пожертвования от FTX. Их получали и некоторые республиканцы, однако, по версии Time, это делалось не столь открыто, поскольку молодой бизнесмен не хотел разочаровывать репортеров, которые «сплошь либералы».

В частности, по данным CNBC, FTX пожертвовала $1 млн в Фонд лидерства Сената, связанный напрямую с лидером меньшинства в Сенате от республиканцев Митчем Макконнеллом.

Time отмечает, что сейчас политики, получившие поддержку от FTX, теряются в догадках, что делать с этими средствами и какие из них будут признаны американскими властями незаконными и подлежат возврату. Многие из законодателей уже объявляют, что независимо с выводами следствия планируют отправить эти деньги на благотворительность.

Что касается самого Сэма Бэнкмана-Фрида, то только по эпизодам, связанным с попытками незаконного политического лоббирования, ему может грозить внушительный срок.

«Это была масштабная схема финансирования кампаний для покупки политических услуг. Ему грозят очень серьезные последствия, до 20 лет тюрьмы или больше»,— заявил CNBC Крейг Холман, специалист по связям с правительством группы защиты прав потребителей Public Citizen.

Екатерина Мур, Вашингтон