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Коммерсантъ FM
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Пресс-службе красноярского губернатора Усса неизвестно о его возможной отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс («Единая Россия») может весной покинуть свой пост, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь губернатора Сергей Зыблев заявил, что у него нет информации о возможной отставке господина Усса.

Александр Усс

Александр Усс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Александр Усс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ведомости» ссылаются на трех собеседников, близких к администрации президента. По словам одного из них, у Александра Усса низкие рейтинги. Кто может прийти ему на смену, не уточняется.

«Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий»,— сказал «РИА Новости» пресс-секретарь губернатора.

Александр Усс был избран на должность в сентябре 2018 года. До этого он на протяжении 20 лет возглавлял региональный парламент. В октябре 2022 года его сына Артема задержали в Италии по запросу США, которые обвиняют его в отмывании денег и обходе санкций. Он находится под домашним арестом в Милане, отец вину сына отрицает.

По словам осведомленных источников «Ъ», в администрации президента хуже всего оценивают положение Александра Усса и главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ). Но в обоих случаях собеседники «Ъ» не прогнозируют однозначных отставок.

Подробности — в материале «Ъ» «Встречное движение».

Лаура Кеффер

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