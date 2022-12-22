Губернатор Красноярского края Усс заявил о невиновности задержанного в Италии сына

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил уверенность в том, что его сын Артем, задержанный в Италии по запросу США, ни в чем не виноват. Сейчас Артем Усс находится под домашним арестом в Милане, США обвиняют его в отмывании денег и обходе санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Усс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Это для нас большая проблема, и как отца вы меня понимаете, поэтому я надеюсь, что это недоразумение на самом деле будет решено, поскольку я уверен, что мой сын ни в чем не виноват»,— сказал губернатор телеканалу «Звезда».

Господин Усс заявил, что в январе состоится апелляционный суд первой инстанции. «Я считаю, что правовые аргументы, которые там изложены, дают основания надеяться на положительное разрешение вопроса в том ключе, в котором мы просим»,— заключил Александр Усс.

Артема Усса задержали в Италии 19 октября. Обвинения предъявили еще четверым россиянам (Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову) и двоим гражданам Венесуэлы. Его вместе с другими россиянами обвиняют в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий, а также отмывании денег.

21 октября в Милане состоялось судебное заседание, на котором Артем Усс заявил, что не желает, чтобы его экстрадировали в США. Сам Усс-младший заявляет о своей невиновности. Выступая в суде, он отметил, что в США в последний раз был в 14-летнем возрасте.

28 октября Мещанский суд объявил Артема Усса в розыск по подозрению в отмывании денежных средств. РФ будет добиваться от Италии его экстрадиции. 28 ноября Усс-младший был переведен под домашний арест.

Подробнее о деле — в материале «Сын губернатора заигрался в “Диснейленд”».

Эрдни Кагалтынов