Электроника без приключений

Оппозиционные партии заинтересованы в наблюдении за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на осенних выборах мэра Москвы, которое может стать еще популярнее и привести к сокращению числа традиционных участков. В этом году партийцы смогут использовать расширенный механизм наблюдения за ДЭГ, позволяющий синхронизироваться с сервером, на котором работает система, и контролировать трансакции и подсчет голосов в режиме реального времени. По словам опрошенных “Ъ” оппозиционеров, работа по подбору «электронных» наблюдателей только начинается, но для контроля предстоящих выборов они сделают «все возможное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, к выборам мэра в Москве могут сократить число традиционных избирательных участков, потому что все больше москвичей голосуют электронно. Так, на первом экспериментальном онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму в 2019 году (оно применялось в трех избирательных округах) онлайн проголосовали 10,2 тыс. человек. Летом 2020 года на конституционном плебисците московскую систему ДЭГ использовали уже 1,1 млн человек, на выборах в Госдуму в 2021 году — 1,9 млн, а на муниципальных выборах в 2022 году — 1,7 млн человек. Всего в Москве, по данным на январь 2023 года, около 7,6 млн избирателей.

В предыдущих кампаниях в столице за онлайн-голосованием можно было наблюдать через обзервер — специальный портал, где можно отследить статистику выдачи бюллетеней и хода волеизъявления. Контролировать эти данные мог любой желающий, при этом идентифицировать голос конкретного избирателя невозможно: голоса попадают в систему в обезличенном зашифрованном виде. К сентябрьским выборам мэра Москвы наблюдение за ДЭГ планируется расширить: у партий будет возможность технического наблюдения за блокчейном, но для этого нужно соблюсти ряд условий. На муниципальных выборах-2022 такой вариант протестировали представители двух партий — «Единой России» и «Новых людей». Поучаствовать в эксперименте пыталась и партия «Яблоко», но ей такую возможность не предоставили.

«Для такого наблюдения нужны защищенные линии связи и специальный компьютер. В 2022 году мы специально арендовали оборудование у структур "Ростелекома", удовлетворяющее определенным требованиям. Затем несколько дней должна была вестись работа по сопряжению устройства с серверами мэрии»,— рассказал “Ъ” начальник штаба «Яблока» по контролю над выборами Александр Ефимов. По его словам, к началу голосования работа по сопряжению уже шла, но ее внезапно прекратили, поэтому партийцы так и не смогли протестировать новый механизм. Что касается предстоящих выборов мэра Москвы, то, если партия решит в них участвовать, для наблюдения будет сделано «все возможное», заверил «яблочник».

Секретарь московского горкома КПРФ, заместитель заведующего отделом ЦК партии по ведению избирательных кампаний Николай Волков считает «голословными» заявления разработчиков системы ДЭГ в Москве о расширенных возможностях для наблюдения, но использование их партия готова обсуждать: «Если к нам поступят предложения делегировать какую-то группу или предоставят какой-то технический функционал для контроля, тогда мы будем комментировать». По словам господина Волкова, работа по изучению системы онлайн-голосования в КПРФ ведется постоянно.

Лидер столичного отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев заявил “Ъ”, что параметры будущих выборов еще только обрисовываются, поэтому детально вопрос наблюдения пока не проработан. Он напомнил, что у партии есть свой проект «Справедливый наблюдатель» и к предстоящим выборам его будут совершенствовать. «Будем превращать наш проект в "Цифрового справедливого наблюдателя"»,— сказал господин Гусев. Координатор московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский сообщил “Ъ”, что его партия уже начала отбор и подготовку «электронных» наблюдателей. Ставка, по его словам, будет сделана на молодежь. «Я вообще выступал и выступаю за ДЭГ, потому что считаю, что это наше неизбежное будущее. И чем быстрее избиратель поймет, что подсчет голосов во время ДЭГ совершенно, что называется, прозрачный, тем быстрее избиратели поймут преимущество ДЭГ»,— добавил либерал-демократ.

Глава исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров рассказал “Ъ”, что опыт использования новой опции наблюдения за ДЭГ на муниципальных выборах-2022 был очень полезным. В частности, партийцы сумели выявить колебания в онлайн-голосовании: «Например, заметили, как одновременно в электронную урну "упало" сразу несколько тысяч голосов, и проверили, что это не было вбросом "ботов", как сначала показалось». После выборов с помощью этого инструмента члены партии смогли предметно разобрать несколько сомнительных с точки зрения электронного голосования округов и, в частности, обнаружили там повышенное число бюллетеней с одной галочкой, хотя в многомандатных округах Москвы избиратели могли ставить галочки за нескольких кандидатов. В 2023 году «Новые люди» намерены использовать расширенные возможности наблюдения за ДЭГ, заверил господин Захаров, «хотя это недешево и непросто технически». «За счет конструктивного диалога с мэрией и департаментом по информационным технологиям мы смогли договориться о разработке новых средств наблюдения за ДЭГ. Так, мы будем более широко применять "проверочные трансакции", то есть уникальные метки бюллетеней, которые исключают возможность кражи или "перепрошивки" электронного голоса»,— отметил партиец. Также «Новые люди» за счет доступа наблюдателей на участках к электронным спискам избирателей, где фиксируется участие гражданина в ДЭГ и есть его телефон, обещают выборочно прозванивать участников онлайн-голосования, чтобы убедиться, что там нет «мертвых душ» и ботов, добавил Олег Захаров.

Елена Рожкова