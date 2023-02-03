Участки уходят в сеть

В избирательной системе Москвы накануне осенних выборов мэра появится ряд технологических новшеств, в том числе в системе наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Также в столице на фоне роста популярности ДЭГ обсуждается уменьшение числа обычных избирательных участков. Источники “Ъ” в московских участковых комиссиях утверждают, что процесс сокращения уже начался. В Мосгоризбиркоме говорят, что в уменьшении количества участков есть резон, но этот вопрос требует серьезной проработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Булаев (слева) и Элла Памфилова ознакомили сенаторов во главе с Вячеславом Тимченко (справа) с новейшими достижениями российской избирательной мысли

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Булаев (слева) и Элла Памфилова ознакомили сенаторов во главе с Вячеславом Тимченко (справа) с новейшими достижениями российской избирательной мысли

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Центризбиркоме (ЦИК) 2 февраля прошло совещание с сенаторами на тему цифровизации избирательного процесса. Его открытая часть прошла в виде своеобразной экскурсии по цифровым технологиям, представленным на отдельных стендах.

На стенде, посвященном видеонаблюдению, зампред ЦИКа Николай Булаев рассказал, что новая система, которая теперь доступна только на закрытом портале, обходится бюджету гораздо дешевле старой. «Сумма контракта (с "Ростелекомом" на видеонаблюдение. –– “Ъ”) по сравнению с 2012 годом уменьшилась в шесть раз, а объем видеонаблюдения практически не уменьшился. То есть ЦИК сэкономил порядка 10 млрд руб.»,— похвалился господин Булаев.

На стенде с цифровой системой проверки подписей избирателей зампред ЦИКа сообщил сенаторам, что система используется уже во всех регионах России. Она способна распознавать паспортные данные и оперативно сверять их с базой, а также распознавать подписи людей с очень похожим почерком. К выборам систему планируют доработать: обучить нейросеть распознавать печатные буквы, которые трудно поддаются анализу.

Наконец, на стенде, посвященном московскому ДЭГ, Николай Булаев сообщил, что столица вновь готовит новшества в своей системе. Напомним, что в прошлом году Москва протестировала новую систему сканирования паспортных данных и электронный реестр избирателей. Федеральная система ДЭГ пока эти технологии не применяет. К выборам 2023 года, по словам зампреда ЦИКа, Москва разрабатывает электронный терминал для избирательных участков, который позволит избирателю голосовать без помощи члена избиркома: голос будет сразу «падать» в результаты ДЭГ. Господин Булаев сравнил этот терминал с магазином без продавца. «Хотя это небесспорно, мы сейчас находимся в режиме дискуссий, но первый прототип терминала уже готов. Я думаю, что к выборам мэра нам будет предложен дальнейший шаг для технологичного развития, оснащения избирательного участка»,— сказал он. Московские власти подробности этой разработки пока не комментируют.

Еще одним новшеством на сентябрьских выборах мэра Москвы станет возможность контроля подсчета онлайн-голосов в блокчейне. Как пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, речь идет фактически о синхронном подсчете голосов и возможности потом сравнить результаты. В прошлом году, по словам господина Костырко, такой формат уже опробовали две партии — «Единая Россия» и «Новые люди», и перед кампанией-2023 всем партиям снова будет предложено принять в этом участие.

Николай Булаев, в свою очередь, заявил, что с учетом расширения электронных технологий Москве не нужно столько участков, как сейчас: «Есть школы, в которых по 5–6–8 избирательных участков. Какой смысл восемь избирательных комиссий держать, когда можно все соединить до разумного предела, не ухудшая доступность для избирателя, разумным образом относиться к использованию бюджетных денег?» — задался господин Булаев риторическим вопросом.

Отметим, что днем ранее об изменении количества избирательных участков в некоторых субъектах РФ говорила и председатель ЦИКа Элла Памфилова: она призвала региональные избиркомы соблюдать в этом процессе права избирателей и сохранять необходимые условия для голосования. Госпожа Памфилова также подчеркнула, что необходимость увеличения или уменьшения числа участков нужно четко аргументировать, и пообещала разослать в регионы письмо с рекомендациями.

Весной 2022 года Госдума разрешила укрупнять участки в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), административных центрах субъектов РФ и городах с более чем 500 тыс. избирателей. Ранее максимальное число избирателей, прикрепленных к участку, составляло 3 тыс. человек, теперь же верхняя граница отсутствует. В Москве на сегодняшний день существует более 3,6 тыс. участков.

Между тем процесс сокращения числа участков в столице, судя по всему, уже фактически начался. Несколько источников в участковых комиссиях рассказали “Ъ”, что в ряде районов председатели участковых избиркомов (УИК) предлагают членам комиссий написать заявления о переходе в резерв, обосновывая это различными причинами. «Явно про укрупнение УИК говорили только в некоторых районах Восточного административного округа»,— говорит один из собеседников.

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил “Ъ”, что резон в сокращении числа участков есть. «В ДЭГ участвует большое количество избирателей, на участки приходит меньше. При этом укрупнять участки можно, если будет обеспечено максимально комфортное голосование избирателей. Например, в одной школе несколько участков, и если соединить их в один, то привычное место голосования для людей не изменится»,— пояснил господин Реут. По его словам, планомерно этот вопрос пока не прорабатывали, поскольку требуется серьезный анализ, но законодательство это позволяет.

Осведомленный источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, объясняет сокращение участков в Москве не только ростом популярности ДЭГ, но и тем, что ЦИК изымает у Москвы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На совещании 2 февраля Элла Памфилова сообщила, что ЦИК пока не может увеличить число КОИБов из-за западных санкций. Как уточнил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук, в России используются модели КОИБов 2017 и 2010 годов: последние уже устарели, но в силу сложившихся обстоятельств их невозможно заменить более новыми, поэтому приходится поддерживать их жизнедеятельность.

Активнее других субъектов РФ КОИБы использует именно Москва. Например, на муниципальных выборах 2022 года на участках в столице было задействовано 1,9 тыс. этих комплексов.

Елена Рожкова, Анастасия Корня, Андрей Винокуров