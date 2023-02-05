Власти ДНР оценили восстановление судоремонтного завода в Мариуполе в 550 млн руб.

Председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко заявил, что на восстановление Азовского судоремонтного завода в Мариуполе в 2023 году потребуется около 500 млн руб. Завод пострадал в результате боевых действий.

«Мы сегодня работаем с самыми крупными инвесторами в РФ, кто судостроением занимается, определяем источники финансирования, без бюджетной поддержки тут не обойтись. Около 500 млн руб. надо в этом году, чтобы начать наводить там порядок»,— сказал Виталий Хоценко в интервью ТАСС.

Глава правительства ДНР также рассказал о планах создать индустриальный парк на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Строительство парка, которое включает восстановление энергетики, подачи газа и воды, займет не менее десяти лет, сообщил господин Хоценко.

По его словам, планируется восстановление работы цехов, а также привлечение резидентов и промышленных предприятий, которые будут основывать на этой территории свой бизнес. На сегодняшний день на заводе продолжается разминирование.

«Азовсталь» перешел под контроль российских сил в мае 2022 года. Изначально власти ДНР сообщали, что завод, разрушенный в результате боевых действий, восстанавливать не будут. Однако позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что завод нельзя останавливать, поскольку на нем работало 12 тыс. человек. Глава Минпромторга Денис Мантуров в январе пообещал восстановить предприятия Мариуполя. Минстрой сообщал, что восстановить город планируется за три года.

За последствиями спецоперации на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян