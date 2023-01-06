Мантуров пообещал Пушилину восстановить предприятия Мариуполя

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Азовский судоремонтный завод, морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Министр пообещал восстановить предприятия города.

«Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены»,— написал Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В мае Денис Пушилин говорил, что более 60% зданий Мариуполя подлежат сносу. В результате боевых столкновений в городе почти полностью разрушены Металлургический комбинат имени Ильича, Азовский судоремонтный завод и другие предприятия. В августе Минстрой сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Планируется восстановить производство заводов города, а также создать специальные экономические зоны в районе морского порта.

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Лусине Баласян