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Мантуров пообещал Пушилину восстановить предприятия Мариуполя

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Азовский судоремонтный завод, морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Министр пообещал восстановить предприятия города.

«Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены»,— написал Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В мае Денис Пушилин говорил, что более 60% зданий Мариуполя подлежат сносу. В результате боевых столкновений в городе почти полностью разрушены Металлургический комбинат имени Ильича, Азовский судоремонтный завод и другие предприятия. В августе Минстрой сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Планируется восстановить производство заводов города, а также создать специальные экономические зоны в районе морского порта.

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Лусине Баласян

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Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

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Пострадавший от обстрела автомобиль

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Местные жители на разбитой дороге

Местные жители на разбитой дороге

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Военнослужащие на улице города

Военнослужащие на улице города

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Могила возле жилого дома

Могила возле жилого дома

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Местный житель топит самодельную печь

Местный житель топит самодельную печь

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Местный житель чинит разбитое окно

Местный житель чинит разбитое окно

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Танк у частного дома

Танк у частного дома

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Обрушившийся жилой дом

Обрушившийся жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Сгоревший танк

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Сгоревшие автомобили

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Жители Мариуполя

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Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

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Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители хоронят родственников во дворе дома

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Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

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Разрушенный жилой дом

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Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

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Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

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Сожженный автомобиль во дворе дома

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Военнослужащий в пострадавшем от обстрелов здании

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Мужчина несет раненую женщину

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Раздача гуманитарной помощи

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Очередь за гуманитарной помощью

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Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

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Разрушенный дом

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Танки в Мариуполе

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Сгоревший танк на улице города

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Жители на улице Правобережного района города

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Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

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Танк на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела жилого дома

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Военнослужащие в Левобережном районе города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на стене жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

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Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Пострадавший от обстрела автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители на разбитой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Могила возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель топит самодельную печь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель чинит разбитое окно

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк у частного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обрушившийся жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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