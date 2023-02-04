США приостановили полеты в восточной части из соображений нацбезопасности

Авиационные власти США закрыли три аэропорта в двух так называемых Южно-Атлантических штатах. Решение принято на фоне сообщений СМИ о возможности того, что над Атлантическим океаном будет сбит китайский аэростат.

Прибытие и вылет приостановлены в трех аэропортах в штатах Южная и Северная Каролина «для поддержки усилий Минобороны по обеспечению национальной безопасности», приводит AFP выдержку из заявления Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Гражданские рейсы блокированы в радиусе 100 квадратных миль над Атлантическим океаном и вдоль побережья Южной Каролины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на FAA. Управление предупредило, что военные могут применить «смертоносную силу», если самолеты нарушат ограничения.

США подозревают, что китайский воздушный шар, вторгнувшийся на американскую территорию, ведет наблюдение за военными, Китай это отрицает.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Шаром покатили».

Мария Федотова