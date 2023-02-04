AP: США могут сбить китайский аэростат над Атлантикой

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает план, согласно которому китайский аэростат будет сбит, как только окажется над Атлантическим океаном. Об этом сообщает AP со ссылкой на четырех американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Принято ли окончательное решение по этому поводу господином Байденом, неясно. Однако в своем кратком выступлении в ответ на вопрос репортера об аэростате президент заявил: «Мы позаботимся об этом».

Джо Байден был склонен спустить воздушный шар над сушей, когда его впервые проинформировали о нем, отмечает AP. Однако чиновники Пентагона посоветовали этого не делать, предупредив о потенциальном риске для людей на земле.

Вашингтон подозревает, что воздушный объект ведет наблюдение за американскими военными, Пекин заявляет о его метеорологическом предназначении. На фоне этого инцидента был отменен визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, намеченный на 5–6 февраля.

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Мария Федотова