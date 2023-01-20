Кипр лишит гражданства 10 человек, попавших под антироссийские санкции ЕС

Власти Кипра запустили процесс лишения гражданства десяти человек, попавших в санкционные списки Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис. По его словам, в общей сложности гражданства лишат 159 человек.

Он также заявил, что у Кипра нет никаких резервов российского Центробанка, «в отличие от других европейских стран». По словам министра, Кипр сыграл положительную роль в принятии и в реализации санкций против России, «несмотря на неблагоприятные последствия, которые они окажут на кипрскую экономику», передает его слова Cyrpus Mail.

В августе 2022 года Кипр лишил гражданства семь иностранцев из-за санкций ЕС. До 2020 года Кипр рассматривался предпринимателями из России как одна из наиболее привлекательных стран для инвестиций ввиду простого механизма получения «золотых паспортов». По данным Reuters, с 2007 по 2020 год Кипр предоставил гражданство 2886 россиянам. Кипрские власти уже заблокировали связанные с Россией активы более чем на €1,5 млрд.

Лаура Кеффер