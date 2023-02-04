Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 63 военных

Минобороны России сообщило, что с территории Украины возвращены 63 российских военных. Этому предшествовал «сложный переговорный процесс», отметили в ведомстве. Посредниками в переговорах были власти Объединенных Арабских Эмиратов.

«В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов»,— заявили в министерстве. Кто входит в «чувствительную категорию», не уточняется.

Власти Украины пока никак не комментировали обмен. Предыдущий состоялся по формуле «60 на 60» 6 декабря 2022 года. В январе Турция сообщила, что Москва и Киев готовят крупный обмен пленными, но уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова это отрицала.

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