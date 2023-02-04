Ремонт смартфонов снизил обороты

Ремонт смартфонов в 2022 году заметно подорожал. По данным «АльфаСтрахования», средняя стоимость услуги теперь превышает 16 тыс. руб. В сервисных центрах, с которыми связался “Ъ FM”, тенденцию в целом подтвердили. Там подчеркивают, что дефицита деталей, как в середине прошлого года, уже нет, однако поток клиентов сократился. Остается ли бизнес выгодным в таких условиях? И во сколько теперь обходится ремонт iPhone? Расскажет Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

iPhone, судя по всему, остаются самыми дорогими в обслуживании гаджетами. За постгарантийные поломки владельцы смартфонов от Apple платят в среднем 32 тыс. руб. У владельцев устройств Samsung чек в мастерских обычно около 17 тыс. руб. Ремонт корейских гаджетов дорожал стремительнее остальных — за год на 23%. У Apple — на 11%.

Цены действительно выросли, но заметили это далеко не все клиенты, говорит представитель сервисного центра FiXiTeasy Алексей :

Все зависит от модели смартфона. Ремонт новых всегда дороже. На старые модели iPhone, Samsung детали не подорожали. Запчасти тоже влияют на цену, ведь можно установить и не оригинальную деталь, если клиент захочет сэкономить. С комплектующими были перебои, но сейчас все наладилось».

Дефицит деталей особенно для iPhone больше всего влиял на стоимость ремонта, говорит Руслан, который работает инженером в федеральной сети Pedant. По его словам, клиентов больше не стало, при этом поводы для обращения в мастерские поменялись:

«Если год назад было очень много пайки именно по материнской плате, по микросхемам, то сейчас в основном это комплектующие — ремонт требует запчастей. Соответственно, он будет стоить дороже. Люди меняют крышки, дисплеи, аккумуляторы. Тут, к сожалению, цену задаем уже не мы. Из-за роста стоимости не все выбирают ремонт, сейчас уже легче просто купить новый телефон. Так что рост цен никак не связан с большим потоком клиентов в ремонтные мастерские».

Гарантийный ремонт все чаще разочаровывает клиентов, продолжает Андрей Андреев из ModMac. Чтобы не ждать месяцами бесплатной замены деталей, клиенты предпочитают обращаться в небольшие мастерские, говорит собеседник “Ъ FM”:

«В компании Apple производили ремонты по гарантии, меняли дисплеи, батарейки, камеры, и в принципе всегда с этим справлялись. Последнее время люди к нам приходят за платным ремонтом даже в случае гарантийных неисправностей, когда в официальном сервисе им заявляют, что запчастей на данный момент нет».

Привлекательность этого бизнеса падает. Продавать гаджеты сейчас гораздо выгоднее, чем их ремонтировать, продолжает Андрей Андреев из ModMac:

«Когда в 2017 году выходили iPhone 10, тогда было гораздо интереснее работать. Сейчас стоимость запчастей кратно возросла, а конкуренция растет из-за того что порог входа в этот бизнес довольно-таки легкий. Количество клиентов при этом сокращается, выгодоприобретателем в этой истории мы не являемся».

Сложности с ремонтом мобильной техники вместе с трудностями в поставках смартфонов могут уменьшить долю популярных иностранных брендов на отечественном рынке, говорит глава TelecomDaily Денис Кусков:

«Я очень сомневаюсь, что владельцы Apple перейдут на китайские смартфоны. Они, скорее всего, будут стараться продлить срок службы своих устройств, ведь они все-таки не ломаются каждый год. Владельцы новых iPhone — достаточно обеспеченные люди — они могут купить или заказать этот смартфон из-за рубежа.

Среди Android-телефонов есть крен в сторону покупок Xiaomi, Realme, других брендов, которые пришли в Россию. Но при этом все равно пока еще Samsung действительно покупают, хотя долю рынка компания заметно потеряла. Думаю, полностью на Китай мы не перейдем, но путь лежит именно в эту сторону».

О растущем интересе россиян к ремонту техники сообщали в «Авито». Спрос на починку смартфонов за год вырос на 63%.

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