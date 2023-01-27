Россияне стали чаще покупать китайские смартфоны и страховки для них

В 2022 г. россияне стали чаще оформлять страховку для гаджетов на китайские смартфоны. Количество таких полисов за прошедший год увеличилось в два раза, обогнав марки Apple и Samsung, показала статистика «АльфаСтрахование»

Страховая защита смартфона оформляется в момент его покупки в салоне связи или магазине бытовой техники и электроники и в зависимости от выбранного страхового продукта покрывает случаи механической и/или гарантийной поломки уже после окончания гарантии, повреждения электротоком, водой, противоправных действий третьих лиц.

К концу 2022 г. почти 75% всех полисов, оформленных в «АльфаСтрахование», приходились на смартфоны Xiaomi – Poco, Realme, Tecno, Huawei. При этом количество полисов для Apple и Samsung упало до 12% от общего числа, Samsung – до 13% против 30 до 40% годом ранее.

Одновременно существенно выросли продажи полисов на Xiaomi и Realme. Китайский флагман Xiaomi в начале 2022 г. страховали 17% покупателей, к концу года – уже 21%. Продажи защиты на Realme и вовсе с 4% поднялись до 20%. К ним присоединился бренд Tecno, чьи смартфоны страховали в «АльфаСтрахование» в 11,7% случаев, тогда как в начале года таких полисов было оформлено менее 1%.

Самым популярным поводом для обращений в «АльфаСтрахование» от владельцев полисов защиты смартфонов в 2022 г. были механические поломки, в том числе, разбитый экран и повреждение водой. Средняя сумма выплат по этим случаям составила 13,5 тыс. руб.

Количество обращений по поломкам смартфонов в целом превысило 26 тыс.

«Рынок флагманских смартфонов развивается – на прилавках российских магазинов появилось много новых китайских моделей с топовыми техническими характеристиками по доступной цене. В том числе и этим обусловлено смещение покупательского интереса с популярных Apple и Samsung. Вероятно, в какой-то мере на выбор покупателей влияют и некоторые ограничения в функциональности, – отмечает Татьяна Ходеева, руководитель управления страхования имущества физлиц «АльфаСтрахование». – Поскольку покупка телефона – это во многом и вложение, так как сейчас смартфоны заменяют различные портативные устройства для работы, пользователи предпочитают приобрести страховой полис и в случае поломки (механической или гарантийной, но уже после гарантии, или других рисков) не платить существенную сумму за ремонт или новый гаджет».

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АО «Альфастрахование»