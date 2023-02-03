Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев не видит необходимости в новой волне мобилизации

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев («Единая Россия») не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бондарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Виктор Бондарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Есть Конституция, есть законы, которые определяют права и обязанности и Министерства обороны и президента. Это — прерогатива президента и Министерства обороны по призыву»,— ответил он на вопрос интервьюера, есть ли вероятность второй волны частичной мобилизации в ближайшее время.

Как отметил Виктор Бондарев, некоторые граждане поднимают тему мобилизации чтобы «возбудить народ, посеять недовольство». «Руководство страны не скрывало и не скрывает, и оно доведет, если это будет необходимо, но пока в этом вопросе необходимости нет»,— заявил сенатор, вопросы участия мобилизованных определены, отметил он.

«Вопросов в очередной мобилизации, бессрочной или краткосрочной или неожиданной я лично пока не вижу»,— подчеркнул Виктор Бондарев.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября. Минобороны заявляло, что в армию были призваны 300 тыс. человек. 31 октября президент Владимир Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. По итогу консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

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Мария Федотова