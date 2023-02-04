Денежному довольствию не дают прекратиться без вести

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит пакет предложений в адрес правительства РФ для решения проблем военнослужащих в зоне СВО и их семей. Ключевым пунктом должны стать выплаты семьям пропавших без вести, рассказал “Ъ” глава СПЧ Валерий Фадеев. Базовые выплаты в размере 195 тыс. руб. прекращаются, по его словам, с момента установления факта пропажи участника СВО без вести, в то время как его семья остается без средств к существованию. Продолжать выплачивать деньги близким военнослужащих, «о месте нахождения которых, равно как и сведений о состоянии их здоровья, нет», предложила и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В письме на имя Михаила Мишустина идет речь о праве семей на «50-процентное денежное довольствие до выяснения судьбы» каждого военного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СПЧ Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава СПЧ Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В конце января в СПЧ, как сообщал “Ъ”, создали временную рабочую группу «по вопросам спецоперации». К февралю группа начала готовить пакет предложений «по проблемам, требующим оперативного решения». Их в ближайшие дни планируют направить правительству РФ. Глава СПЧ Валерий Фадеев пояснил “Ъ”, что одной из главных тем обращения в кабмин станут денежные выплаты (а точнее, их отсутствие) семьям военных, которые пропали без вести в зоне СВО. Базовый размер таких выплат, напомнил он, составляет 195 тыс. руб. в месяц.

«Пока не подтверждена смерть военнослужащего, пока не ясен его статус — он в плену или погиб,— прекращать выплаты семьям нельзя,— сказал господин Фадеев.— Должен ли размер выплаты сохраняться (пока военный числится пропавшим без вести.— “Ъ”), это другой вопрос, и его надо решать с депутатами: продолжать выплачивать полную сумму или часть? Но семью без денег оставлять нельзя».

Глава совета затруднился назвать количество обращений от граждан, поступивших правозащитникам по этому вопросу. Количество тех, кто числится пропавшим без вести в зоне СВО, и вовсе «секретная информация», отметил он. На соответствующий вопрос “Ъ” в Минобороны не ответили.

В пятницу письмо об отсутствии выплат семьям пропавших без вести председателю правительства Михаилу Мишустину направила и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В комитет обращаются жены пропавших военных, «о месте нахождения которых, равно как и сведений о состоянии их здоровья, нет», говорится в письме. «Денежное довольствие таким военнослужащим не начисляется с момента установления факта пропажи без вести»,— пишет госпожа Останина премьеру Мишустину. Она также указывает на «тяжелое материальное положение» семей, поставленных «на грань выживания», и усугубление ситуации «фактором неизвестности» о состоянии кормильца.

В беседе с “Ъ” Нина Останина пояснила, что направила письмо премьеру из Абакана, где в рамках рабочей поездки встречалась с сотрудницами местной швейной фабрики. «У одной швеи муж в зоне спецоперации, сыну 17 лет. Два месяца судьба мужа неизвестна, командир части ничего не знает,— рассказала Нина Останина.— У швеи на нервной почве отекли руки, она не может работать, денег нет, на сына никакие социальные пособия уже в 17 лет не поступают. Директор фабрики договорилась, чтобы сына швеи хотя бы бесплатно кормили в ПТУ».

Эта история, по мнению депутата, показывает, что военнослужащие — «будь то контрактник или доброволец» — направляют ежемесячные выплаты своим семьям. Сложившуюся ситуацию с прекращением выплат она называет «ненормальной». «Когда мы задавали вопрос о выплатах министру финансов Антону Силуанову, он сказал: "Все до рубля перечислено в Министерство обороны",— отметила Нина Останина.– Если деньги перечислены на каждого мобилизованного, значит, они находятся в Минобороны. И, значит, до выяснения статуса нужно родственникам отправлять хотя бы половину».

Именно о половине положенных военным выплат идет речь в письме главы «семейного» комитета ГД главе правительства: «Просим дать поручение предусмотреть для военнослужащих, пропавших без вести, 50-процентную выплату денежного довольствия с перечислением средств семье до выяснения судьбы военнослужащего с учетом всех обстоятельств произошедшего».

В СПЧ при этом отмечают, что проблемы военных, на которые правительству следует обратить внимание, не ограничиваются отсутствием выплат семьям пропавших. Валерий Фадеев указал, что в пакете предложений СПЧ речь также пойдет о необходимости наладить бесперебойную связь солдат и их семей. «На пленарном заседании СПЧ (состоялось 24 января.— “Ъ”) выяснилось, что письма и посылки идут неделями и не все доходят,— напомнил он.— Это надо решить в ближайшее время. Среди других предложений будет все то, что касается прав военнослужащих и на что обращал внимание президент в своих поручениях по итогам декабрьской встречи с СПЧ».

Мария Старикова