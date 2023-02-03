Мобилизации не хватает статуса

Банкиры в очередной раз обратились к властям, в частности к ФНС, чтобы урегулировать вопрос корректного подтверждения статуса мобилизации заемщика. У кредитных организаций и раньше возникало много вопросов относительно подтверждения статуса участника военных действий на Украине и факта гибели. Эти данные нужны для предоставления льгот по кредиту или его списания. На начало года, по данным ЦБ, мобилизиованным оформили каникулы по кредитам на 63,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спустя почти год после начала военных действий на Украине и более четырех месяцев с момента объявления мобилизации в России у банков сохраняются проблемы с подтверждением статуса военнослужащих и мобилизованных граждан, которым положены льготы по кредитам. Так, Ассоциация российских банков (АРБ) 2 февраля опубликовала письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС) «О подтверждении информации о военнослужащих». Ряд писем по сходным проблемам АРБ уже направляла в ФНС, Минобороны и ЦБ.

Как следует из свежего документа, полученная от ФНС обратная связь не прояснила поставленные АРБ вопросы. Банки, в частности, просят налоговиков уточнить, будет ли ФНС предоставлять им подтверждение сведений о факте прохождения военной службы в отношении заемщиков, являющихся военнослужащими, и о фактах прекращения участия в СВО. Ранее ФНС поясняла банкирам, что Минобороны передает в службу сведения именно о мобилизованных лицах.

Для участников военных действий на Украине и мобилизованных граждан, согласно 377-ФЗ, предусмотрены кредитные каникулы. По закону, льготный период не может быть установлен ранее 21 сентября 2022 года. С этого момента по конец 2022 года льготу применили к 167,6 тыс. кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 63,6 млрд руб. Еще по 400 кредитам на 396 млн руб. получили каникулы мобилизованные владельцы малого и среднего бизнеса. Кроме того, приостановлено взыскание долгов с призванных в рамках мобилизации граждан. В случае гибели военнослужащего или получения инвалидности первой группы обязательства по кредитному договору прекращаются.

За льготами можно обратиться в банк до конца 2023 года, приложив подтверждающие документы. В этот момент и возникают проблемы. Как пишет АРБ, для подтверждения факта мобилизации заемщика представляется копия справки из военкомата, но при проверке путем обращения в ФНС банк нередко получает ответ, что «соответствующий заемщик не является мобилизованным».

Непонятно, можно ли банкам в таком случае считать ответ ФНС основанием для отказа заемщику в предоставлении льгот нужно обращаться в какой-либо иной уполномоченный орган, спрашивают в АРБ у ФНС. По словам вице-президента другой банковской ассоциации — АБР (Ассоциация банков «Россия») — Алексея Войлукова, ФНС предоставляет сведения только по мобилизованным и только по началу мобилизации, военнослужащие и контрактники — это закрытая информация Минобороны.

Еще осенью 2022 года АРБ писала в Минобороны, что банки не имеют возможности проверить факты выдачи предъявляемых заемщиками или их представителями документов и действительность указанных в них событий с использованием официальных открытых источников информации.

«Документы зачастую изготавливаются не на бланках и/или не содержат печатей, или в форме не заверенных надлежащим образом копий (или заверенных лицами, чьи полномочия и/или подлинность подписи установить не представляется возможным)»,— поясняли в АРБ. Тогда же банки столкнулись и с тем, что при проверке паспортов погибших военнослужащих на сайте МВД поступают ответы, что соответствующие паспорта среди недействительных не значатся или информация о них отсутствует.

Как поясняет управляющий партнер ЮК ШАГИ Андрей Шарков, в случае гибели или получения травмы военнослужащим командир воинской части, в которой служил или к которой был прикомандирован пострадавший, проводит расследование. «Близкие родственники пострадавшего вправе обратиться к командиру части и получить от него информацию об обстоятельствах получения травмы или наступления смерти,— говорит он.—Такие справки выдают военные комиссариаты». Однако, полагает эксперт, взаимодействие с ними, вероятнее всего, пока недостаточно отлажено.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов