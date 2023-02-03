Мобилизации не хватает статуса

Банкиры в очередной раз обратились к властям, в частности к ФНС, чтобы урегулировать вопрос корректного подтверждения статуса мобилизации заемщика. У кредитных организаций и раньше возникало много вопросов относительно подтверждения статуса участника военных действий на Украине и факта гибели. Эти данные нужны для предоставления льгот по кредиту или его списания. На начало года, по данным ЦБ, мобилизиованным оформили каникулы по кредитам на 63,6 млрд руб.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Спустя почти год после начала военных действий на Украине и более четырех месяцев с момента объявления мобилизации в России у банков сохраняются проблемы с подтверждением статуса военнослужащих и мобилизованных граждан, которым положены льготы по кредитам. Так, Ассоциация российских банков (АРБ) 2 февраля опубликовала письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС) «О подтверждении информации о военнослужащих». Ряд писем по сходным проблемам АРБ уже направляла в ФНС, Минобороны и ЦБ.
Как следует из свежего документа, полученная от ФНС обратная связь не прояснила поставленные АРБ вопросы. Банки, в частности, просят налоговиков уточнить, будет ли ФНС предоставлять им подтверждение сведений о факте прохождения военной службы в отношении заемщиков, являющихся военнослужащими, и о фактах прекращения участия в СВО. Ранее ФНС поясняла банкирам, что Минобороны передает в службу сведения именно о мобилизованных лицах.
Для участников военных действий на Украине и мобилизованных граждан, согласно 377-ФЗ, предусмотрены кредитные каникулы. По закону, льготный период не может быть установлен ранее 21 сентября 2022 года. С этого момента по конец 2022 года льготу применили к 167,6 тыс. кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 63,6 млрд руб. Еще по 400 кредитам на 396 млн руб. получили каникулы мобилизованные владельцы малого и среднего бизнеса. Кроме того, приостановлено взыскание долгов с призванных в рамках мобилизации граждан. В случае гибели военнослужащего или получения инвалидности первой группы обязательства по кредитному договору прекращаются.
За льготами можно обратиться в банк до конца 2023 года, приложив подтверждающие документы. В этот момент и возникают проблемы. Как пишет АРБ, для подтверждения факта мобилизации заемщика представляется копия справки из военкомата, но при проверке путем обращения в ФНС банк нередко получает ответ, что «соответствующий заемщик не является мобилизованным».
Непонятно, можно ли банкам в таком случае считать ответ ФНС основанием для отказа заемщику в предоставлении льгот нужно обращаться в какой-либо иной уполномоченный орган, спрашивают в АРБ у ФНС. По словам вице-президента другой банковской ассоциации — АБР (Ассоциация банков «Россия») — Алексея Войлукова, ФНС предоставляет сведения только по мобилизованным и только по началу мобилизации, военнослужащие и контрактники — это закрытая информация Минобороны.
Еще осенью 2022 года АРБ писала в Минобороны, что банки не имеют возможности проверить факты выдачи предъявляемых заемщиками или их представителями документов и действительность указанных в них событий с использованием официальных открытых источников информации.
«Документы зачастую изготавливаются не на бланках и/или не содержат печатей, или в форме не заверенных надлежащим образом копий (или заверенных лицами, чьи полномочия и/или подлинность подписи установить не представляется возможным)»,— поясняли в АРБ. Тогда же банки столкнулись и с тем, что при проверке паспортов погибших военнослужащих на сайте МВД поступают ответы, что соответствующие паспорта среди недействительных не значатся или информация о них отсутствует.
Как поясняет управляющий партнер ЮК ШАГИ Андрей Шарков, в случае гибели или получения травмы военнослужащим командир воинской части, в которой служил или к которой был прикомандирован пострадавший, проводит расследование. «Близкие родственники пострадавшего вправе обратиться к командиру части и получить от него информацию об обстоятельствах получения травмы или наступления смерти,— говорит он.—Такие справки выдают военные комиссариаты». Однако, полагает эксперт, взаимодействие с ними, вероятнее всего, пока недостаточно отлажено.