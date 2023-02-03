Век свободы не видать

Тверской райсуд арестовал до 2 апреля владельца электронной версии газеты «Век», администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова. Он является фигурантом дела о вымогательстве 12 млн руб. за установку так называемых блоков — временной блокировки выхода негативной информации. Александр Гусов находится в статусе подозреваемого, но, по данным «Ъ», обвинение по соответствующей ст. 163 УК РФ ему будет предъявлено в течение уже нескольких дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусов

Фото: пресс-служба Тверского районного суда Александр Гусов

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

С ходатайством об аресте администратора Telegram-канала «Новый век» и владельца электронной газеты «Век» в Тверской суд обратилось ГСУ ГУ МВД. Это ведомство, напомним, также расследует уголовное дело о вымогательстве в отношении администраторов Telegram-канала «Тушите свет».

Районный суд рассматривал ходатайство пару часов.

Выступая во время заседания, следователь привел стандартные аргументы в поддержку своих требований, заверив суд, что, оставаясь на свободе, Александр Гусов может скрыться, надавить на свидетелей или уничтожить доказательства.

Три адвоката подозреваемого в крупном вымогательстве, в свою очередь, убеждали суд ходатайство отклонить и ограничиться мерой пресечения, не связанной с содержанием их клиента под стражей. Однако, выслушав аргументы сторон, суд счел доводы следствия более весомыми, арестовав Александра Гусова до 2 апреля. По данным «Ъ», следствие в ближайшее время предъявит ему обвинение в рамках ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Задержали администратора накануне его ареста, причем в мероприятиях участвовали сотрудники не только управления «К» МВД, которые специализируются на расследовании преступлений в сфере высоких технологий, но и ФСБ.

Чекисты, по данным «Ъ», курируют полицейское расследование, осуществляя его оперативное сопровождение. В квартире администратора был проведен обыск, во время которого были изъяты компьютерная техника, телефоны и т. д.

По версии следствия, владелец «Века», скорее, исполнитель преступления. Он, по данным следствия, координировал деятельность группировки, которая долгое время «шантажировала граждан» публикацией «недостоверных и негативных материалов». Еще одним участником вымогательства и организатором группы, считает следствие, является журналист агентства «Росбалт» (признано иностранным агентом) и один из администраторов Telegram-канала «ВЧК—ОГПУ», Александр Шварев. Последний находится в розыске в рамках дела о вымогательстве $50 тыс. у казахского бизнесмена Кенеса Ракишева и проживает уже несколько лет в Риге.

Расследование этого дела началось после того, как в начале февраля с заявлением в правоохранительные органы обратился бизнесмен Альберт Авдолян. Как следовало из дела, неизвестные вымогали у основателя компании Yota 12 млн руб., угрожая в случае отказа платить опубликовать в нескольких популярных Telegram-каналах серии негативных статей, в которых содержалась «вымышленная информация», наносящая вред его деловой репутации.

В случае же выплаты денег оговаривалось установление так называемых блоков — временного запрета на упоминание бизнесмена в негативном ключе.

Господин Авдолян выплатил вымогателям часть суммы, однако затем, посчитав данные требования незаконными, обратился в полицию. По версии следствия, полученные деньги были разделены между участниками группы.

Причем Александр Гусов знал, по данным «Ъ», о начавшемся расследовании и пытался затормозить его. Адвокаты арестованного отказались от любых комментариев, связанных с расследованием. Воздержались от них и представители потерпевшего.

Владислав Трифонов