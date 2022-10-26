Свет тушат — щепки летят

Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО на два месяца коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала «Татлер», владельца Telegram-канала «Тушите свет» Ариана Романовского (Кузьмина). Оба обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Следствие настаивало, что, оставаясь на свободе, фигуранты могут скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Обвиняемые и их защита просили о мерах пресечения, не связанных с содержанием под стражей, а господин Суханов выразил готовность извиниться перед господином Чемезовым, признав получение части денег. Впрочем, суд принял сторону следствия. Госпожа Собчак, уехавшая за границу, выразила поддержку своему коммерческому директору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кирилл Суханов выразил готовность извиниться перед потерпевшим, а Ариан Романовский (на фото) отверг какую-либо причастность к истории с вымогательством Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Кирилл Суханов (на фото) выразил готовность извиниться перед потерпевшим, а Ариан Романовский отверг какую-либо причастность к истории с вымогательством Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 2 Кирилл Суханов выразил готовность извиниться перед потерпевшим, а Ариан Романовский (на фото) отверг какую-либо причастность к истории с вымогательством Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Кирилл Суханов (на фото) выразил готовность извиниться перед потерпевшим, а Ариан Романовский отверг какую-либо причастность к истории с вымогательством Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Ходатайства ГСУ ГУ МВД РФ по Москве об аресте Кирилла Суханова и Ариана Романовского, который в материалах правоохранителей фигурирует под своей настоящей фамилией Кузьмин, поступили в Тверской суд столицы вечером в среду, а первое заседание началось через полтора часа после официального закрытия учреждения. Впрочем, прессу в суд пустили. Однако уже в самом начале процесса, а первым рассматривался вопрос о мере пресечения для господина Суханова, адвокат обвиняемого Светлана Липатова попросила заседание закрыть от посторонних, заявив, что в суде будут оглашены личные данные фигуранта. Следователь Ольга Погорелова (она ведет и дело управляющего Telegram-канала «Политуправа» Карена Григоряна) поддержала своего процессуального оппонента.

Однако вмешалась прокурор Гаянэ Григорян. Она выступила против закрытия процесса, сообщив, что в материалах дела не увидела каких-либо не подлежащих разглашению сведений. Суд согласился с прокурором.

После этого защитник попросила отложить заседание на 72 часа, чтобы предоставить дополнительные документы (суд сказал, что решит этот вопрос позже), а также приобщить положительные характеристики.

Из оглашенных на заседании материалов следовало, что уголовное дело об особо крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет колонии) было возбуждено 24 октября сначала в отношении неустановленных лиц по заявлению Сергея Чемезова, поданному в правоохранительные органы его представителем Андреем Балдухаевым. На следующий день в 23:25 в баре Regent в здании отеля «Арбат» в Плотниковом переулке при получении 800 тыс. руб. от господина Балдухаева (он, как и господин Чемезов, проходит по делу потерпевшим) был задержан Кирилл Суханов. Причастность к вымогательству он отрицал. На следующее утро были проведены обыски у обвиняемых Суханова и Романовского, а также в доме Ксении Собчак.

Настаивая на аресте господина Суханова, который в судебных материалах значится как гендиректор ООО «КС-2», следователь отметила, что фигурант не имеет постоянной регистрации на территории РФ (фактически он проживает в одном из СНТ в Красногорском районе) и может уехать за границу, тем более что у него нет «устойчивых социальных связей», то есть жены и детей, которые могли бы его в России удержать. Кроме того, оставаясь на свободе, по мнению следователя, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью.

В суде выяснилось, что, по версии следствия, фигуранты требовали от господина Чемезова 11 млн руб. за блокировку и непубликацию негативных сведений о нем.

Вымогательство последовало после того как 22 октября в Telegram-канале «Тушите свет», который пишет в основном о светской жизни, содержался некий материал о присутствии главы «Ростеха» на дне рождения у его знакомого, который спустя короткое время после появления был удален.

В свою очередь, адвокат фигуранта настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Она предложила назначить ему домашний арест, который господин Суханов мог бы отбывать в квартире брата Алексея на Звенигородском шоссе, или залог в размере 4 млн руб., которые имеются на счету у отца задержанного.

Сам Кирилл Суханов поддержал своего адвоката в вопросе меры пресечения. Он сказал, что готов извиниться перед Сергеем Чемезовым, и признает факт получения 800 тыс. руб. С обвинением в вымогательстве 11 млн руб. он не согласился.

В результате суд принял доводы следствия и арестовал Кирилла Суханова до 24 декабря.

По схожему сценарию прошло заседание по избранию меры пресечения Ариану Романовскому (Кузьмину). Следователь привела такие же доводы в пользу ареста. Защита, также попросив перенести заседание, предложила приобщить к делу ряд благодарностей в адрес обвиняемого, в том числе от представительства Саха (Якутии) — в этой республике господин Романовский участвовал в ряде значимых общественных мероприятий. В этом случае защита указала, что в деле нет доказательств причастности господина Романовского к вымогательству, в то же время подследственный родился в Москве, у него в столице проживают родители и его можно поместить под домашний арест. Сам обвиняемый с претензиями следствия не согласился, отметив, что не вел никаких переговоров о деньгах, ни с кем не встречался по этому поводу, а лишь разместил в «Тушите свет» текст с упоминанием господина Чемезова, вполне обычный для этого канала, специализирующегося на светской хронике. Однако и в этом случае суд принял сторону следствия, отправив обвиняемого в СИЗО.

Сама Ксения Собчак, покинувшая страну, поддержала своего коммерческого директора. «Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь,— написала она в своем Telegram-канале об аресте господина Суханова.— Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так и все действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что».

Владислав Трифонов