Bloomberg: Польша вдвое сократит импорт российской нефти через «Дружбу»

В феврале Польша намерена экспортировать только 220 тыс. т российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В январе показатель составлял 500 тыс. т.

По информации собеседников агентства, сокращение поставок связано с решением польского нефтеперерабатывающего завода PKN Orlen не продлевать контракт с «Роснефтью». Другой контракт о поставках, заключенный с «Татнефтью», продолжает действовать.

В декабре 2022 года представители Orlen объявили об отказе от продления долгосрочного контракта с «Роснефтью», срок действия которого истекал в январе 2023 года. По соглашению российская компания ежемесячно поставляла Orlen 300 тыс. т нефти.

Андрей Сапожников