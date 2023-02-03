Безработица в США упала до самого низкого с 1969 года уровня

По данным американского Федерального бюро статистики Министерства труда, в январе безработица в США составила 3,4%, и это самый низкий уровень показателя с 1969 года. Число безработных в США в январе несколько выросло по сравнению с декабрем, когда их было 5,35 млн, и достигло 5,7 млн. Из них число длительно, то есть более 27 недель, не имеющих работы осталось прежним — 1,1 млн.

Неожиданно очень сильными оказались результаты по числу новых рабочих мест — в январе их добавилось 517 тыс., что в 2,5 раза больше, чем прогнозировали экономисты, и почти в 2 раза больше, чем в декабре 2022 года. Это выше и среднего месячного показателя по числу новых мест в 2022 году, который составил 401 тыс.

Лидерами по числу новых рабочих мест традиционно стали гостиничный и досуговый сектор, сектор профессиональных и бизнес-услуг, а также здравоохранение. В гостиничном и досуговом секторе добавилось 128 тыс. новых рабочих мест (против 89 тыс. в среднем в месяц в 2022 году). При этом количество рабочих мест в данном секторе пока не дотягивает до уровня февраля 2020 года, то есть до начала пандемии: тогда их было на 2,9% больше. В секторе профессиональных и бизнес-услуг добавилось 82 тыс. рабочих мест, в здравоохранении — 79 тыс. В секторе информационных технологий рабочие места, напротив, сократились на 5 тыс., что неудивительно, учитывая масштабные сокращения последних недель в крупных технологических компаниях в США, включая Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft.

Алена Миклашевская