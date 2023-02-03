Суд в Москве арестовал администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова. Его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Господин Гусов арестован до 2 апреля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусов

Фото: пресс-служба Тверского районного суда Александр Гусов

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Telegram-канал «МВД Медиа» ранее сообщал, не называя имени, что по подозрению в вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК РФ) задержан руководитель PR-агентства. Уточнялось, что в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, он сообщил, что «злоумышленники вымогают у него денежные средства. В противном случае угрожают разместить в медиапространстве вымышленную информацию, которая порочит его деловую репутацию». МВД отмечает, что предполагаемый организатор преступления скрывается за границей.

По данным источника «Ъ» близкого к следствию, речь идет о журналисте Александре Швареве, который уже находится в розыске за аналогичные преступления. По данным «Ъ», господин Шварев связан с Telegram-каналом «ВЧК-ОГПУ».

ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщили, что Александр Гусов был задержан по делу о вымогательстве 12 млн руб. у создателя компании Yota Альберта Авдоляна. Его представители от комментариев отказались.

Мария Федотова; Николай Сергеев