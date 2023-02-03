ТАСС: в Москве задержали сооснователя Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»

Следователи главного управления МВД по Москве задержали администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и попросили Тверской районный суд отправить его в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что задержанный — учредитель канала «ВЧК-ОГПУ». В самом канале заявили, что Александр Гусев никак не связан с «ВЧК-ОГПУ».

В МВД сообщили, что сотрудниками МВД России и ФСБ России по подозрению в вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК РФ) задержан руководитель PR-агентства. Имя задержанного не называется. «В начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что злоумышленники вымогают у него денежные средства. В противном случае угрожают разместить в медиапространстве вымышленную информацию, которая порочит его деловую репутацию»,— говорится в сообщении «МВД Медиа».

В 16:06, после того, как стало известно о задержании господина Гусова в «ВЧК-ОГПУ» вышел пост, в котором в причастности к задержанию обвиняют главу «Ростеха» Сергея Чемезова. «Опять ветер дует со стороны Ростеха и Ко. Под арест хотят отправить многодетного отца Александра Гусова — администратора телеграм-канала "НОВЫЙ ВЕК"»,— говорится в посте.

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