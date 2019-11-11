Журналиста арестовали как вымогателя

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест обозревателя информационного агентства «Росбалт» Александра Шварева. Столичная полиция обвиняет его в клевете и вымогательстве. По версии следствия, журналист вместе с сообщниками требовал у одного из крупнейших казахстанских предпринимателей Кенеса Ракишева $50 тыс. за удаление из интернет-ресурсов компрометирующих того публикаций, а также распространял сведения, порочащие бизнесмена Алишера Усманова. Защита настаивала, что следствие допустило нарушения УПК, а само дело было возбуждено в отместку за публикации обвиняемого, однако на суд эти доводы особого впечатления не произвели.

Заседание в Тверском суде столицы началось с трехчасовым опозданием. В результате один из адвокатов обвиняемого Владимир Жеребенков не стал дожидаться процесса, поскольку опаздывал на самолет, улетавший в Ригу: в Латвии сейчас находится Александр Шварев. В результате интересы фигуранта отстаивал другой его адвокат Игорь Бушманов.

Защитник сразу попросил суд не рассматривать ходатайство главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве об аресте господина Шварева в его отсутствие. Однако суд это ходатайство отклонил. Кроме того, адвокат представил справку о том, что обвиняемый работает в «Росбалте» — чтобы опровергнуть утверждение следствия, что господин Шварев не имеет постоянного дохода.

Обосновывая требование о заочном аресте журналиста, следователь Петр Тапилин напомнил, что журналист обвиняется в двух преступлениях — клевете и вымогательстве, причем второе подразумевает наказание до 15 лет лишения свободы, и не проживает по месту регистрации.

Кроме того, сказал представитель ГСУ, следствие установило еще не всех сообщников господина Шварева, поэтому, оставаясь на свободе, тот может координировать с ними свои действия, чтобы воспрепятствовать правосудию. Следователь также пояснил, что заочный арест позволит запустить процедуру экстрадиции обвиняемого в Россию.

Уголовное дело о клевете (ч. 3 ст. 128.1 УК РФ) было возбуждено в декабре прошлого года. 1 ноября нынешнего года оно было объединено в одно производство с делом о вымогательстве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), возбужденном по заявлению одного из крупнейших казахстанских бизнесменов Кенеса Ракишева. В тот же день следствие вынесло постановления о предъявлении журналисту заочного обвинения и объявлении его в международный розыск.

Как говорится в материалах расследования, в 2018 году Александр Шварев, его предполагаемый сообщник, официально безработный Алишер Абдуллаев (предположительно находится в США, также заочно арестован Тверским судом) и «неустановленные лица» потребовали от господина Ракишева через его пресс–секретаря $50 тыс. за удаление «всех недостоверных сведений» в отношении бизнесмена, ранее размещенных на одном из интернет-ресурсов.

При этом обвиняемые, по версии следствия, угрожали, что если господин Ракишев не заплатит, то последует новая серия статей, дискредитирующих потерпевшего.

В свою очередь, выступая в суде, адвокат Игорь Бушманов заявил, что следствие не привело доказательств своих утверждений и вводит суд в заблуждение. Защитник отметил, в частности, что в нарушение требований УПК следствие не допросило потерпевших по делу, а в материалах дознания по факту клеветы нет фамилии Шварева. Кроме того, подчеркнул адвокат, ГСУ возбудило дело о вымогательстве, не проведя проверки сведений, изложенных в заявлении господина Ракишева.

Адвокатов же господина Шварева не пригласили на процедуру предъявления заочного обвинения и объявления в международный розыск. Господин Бушманов также отметил, что журналиста не допрашивали, фамилия пресс-секретаря, через которого якобы требовали у господина Ракишева деньги, в материалах следствия не указана, а по адресу пресс-центра, где, как говорится в деле, имело место вымогательство, находится офис украинской адвокатской конторы.

Адвокат также обвинил следствие в фальсификации доказательств, указав, что в постановлении об обыске у журналиста были указаны данные его полного тезки, ранее судимого (у самого господина Шварева судимостей нет).

В итоге господин Бушманов расценил действия следствия как воспрепятствование законной журналистской деятельности и попросил ходатайство ГСУ об аресте отклонить. Однако суд счел доводы следствия более убедительными и санкционировал заочный арест господина Шварева. Отметим, что сам журналист обвинения в свой адрес отвергает, выразив надежду, что Интерпол откажет российской стороне в его розыске.

Между тем, как рассказал “Ъ” Андрей Бусаргин, директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB, рынок компромата в последние годы стремительно развивается и использует новые технологии для получения и продвижения контента. «Несмотря на прецеденты с задержанием компроматчиков и вымогателей, а также попытки оперативно блокировать ресурсы, их выручка растет, создаются их зеркала, дубликаты, а также каналы в соцсетях и мессенджерах, которые заблокировать гораздо труднее, а порой, как в случае с Telegram, невозможно,— говорит господин Бусаргин.— Основным заработком сайтов с компроматом является размещение и (или) удаление статей за деньги, продажа "блоков" и "пакетов", мораторий на публикацию негативных материалов на компанию (персону), дополнительно — доходы от внешней рекламы, подписки. Также к распространенным способам заработка агрегаторов компромата относится так называемая дойка. Это когда после удаления негатива на одном сайте этот же материал или похожий появляется на другом ресурсе, но подконтрольном той же группе лиц».

Объем рынка компромата в России, по оценкам аналитиков Group-IB, достигает 100 млн руб. в месяц.

Стоимость публикации и удаления статьи зависит от популярности и посещаемости сайта или Telegram-канала. Анализ выбранных для исследования ресурсов показал, что стоимость публикации текста в среднем обходится в 70–300 тыс. руб., стоимость удаления — 70–700 тыс. руб. Из чисто технических функций — первичного размещения информации и продвижения — каналы, группы превратились во вполне самостоятельный бизнес. Многие ресурсы компроматчиков ведут свои Telegram-каналы. Из нескольких Telegram-каналов создаются «сетки», которые отрабатывают определенную заказчиком повестку — «темники». Размещение информации в Telegram-канале в среднем стоит 30–350 тыс. руб. В отдельных случаях стоимость пакетного размещения в десятке из ведущих каналов может достигать 1,5 млн руб. Есть три подвида агрегаторов компромата: собственно агрегаторы; ресурсы, имитирующие новостное агентство, но созданные ради публикаций компромата; ресурсы специализирующиеся на публикации «утечек» документов, почты и т. п.

Владислав Трифонов, Николай Сергеев