«Кракен» увеличивает счет

Роспотребнадзор выявил второй случай заражения «кракеном» в России. Новую разновидность коронавирусного штамма «омикрон» обнаружили в Туве. Как уточнили в ведомстве, заболевший переносит инфекцию в легкой форме, без тяжелых клинических последствий. Но при этом у «кракена» есть ряд характеристик, которые позволяют ему эффективнее справляться с иммунной защитой человека. Правда, маловероятно, что этот вариант COVID-19 будет распространяться активно, заключили в Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый тип коронавируса быстрее других может поражать человека после перенесенного заболевания или вакцинации, говорит кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев: «"Кракен" — это не какой-то новый вирус-монстр, это мутировавший штамм "омикрон", который более заразен. Его особенность в том, что он способен ускользать от антител. Есть антитела, которые вырабатываются организмом, есть в виде лекарственных препаратов, и "кракен" ускользает от них. Он не уходит полностью, тем не менее наш организм в ряде случаев не способен его распознать.

Эффективность нейтрализации вируса нашим Т-клеточным иммунитетом составляет порядка 80%. Это позволяет вирусу не производить драматичные изменения в нашем организме и приводит к более или менее легкому или средней тяжести течению заболевания. Мы не видим тяжелых пневмоний, цитокинового шторма, как это было в первую волну коронавирусной инфекции».

Всемирная организация здравоохранения 30 января продлила международный режим ЧС из-за COVID-19 еще на три месяца. Там объяснили, что пандемия не только продолжается, но и приближается к критической точке. Режим действует с января 2020 года. Один из самых опасных сценариев — если вариант коронавируса «кракен» начнет мутировать вместе с более ранними штаммами. Так считает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов:

«"Кракен" распространяется по всему миру, но не так сильно, как в свое время пришла "дельта" и выдавила и уханьский вариант, и бразильский, и южноафриканский. Эволюционно для данного вида понизилась доза, необходимая для заражения.

Уже с появлением исходных вариантов "омикрона" было ясно, что даже мелкие фракции способны заражать, необязательно попадание каких-то капелек. Меня беспокоят потенциальные гибриды, которые могут образоваться при встрече какого-нибудь из видов "омикрона" либо с "дельтой", либо с уханьским штаммом, либо, что еще хуже, с предыдущими версиями коронавируса — SARS-CoV-1, который был в 2002-2003 году, а также MERS, поскольку их патогенность намного выше».

Заболеваемость коронавирусом в России тем временем начала заметно расти. По данным оперштаба, прирост новых случаев второй день подряд превышает октябрьские показатели прошлого года. За последние сутки COVID-19 заразились более 9,6 тыс. человек. С учетом появления «кракена» страну, скорее всего, ждет новая волна пандемии коронавируса, считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган:

«Конечно, будет рост заболеваемости, но в некоторой степени невидимый, поскольку "кракен" вызывает более легкую болезнь, как и "омикрон". Несмотря на то, что он умеет заражать людей, имеющих иммунитет к предыдущим штаммам, все-таки именно он обеспечивает более легкое течение болезни. Люди с нетяжелыми симптомами не тестируются — у них просто есть проявления ОРЗ, и никто не уточняет диагнозы. Подавляющее большинство случаев будет легким.

Однако в чем неприятность такой ситуации? Вот эти чрезвычайно заразные штаммы способны добираться рано или поздно до уязвимых групп населения, которые, может быть, больше сидят дома, меньше контактируют, но кто-то к ним приносит это дело. Поэтому случаи тяжелых заболеваний пожилых людей, людей с сопутствующими тяжелыми заболеваниями, затрагивающими иммунную систему, будут».

Всемирная организация здравоохранения 2 февраля сообщила, что число смертей от COVID-19 в мире за четыре недели выросло на 65%. По ее данным, со 2 по 29 января на планете у 20 млн человек выявили коронавирус, из них более 114 тыс. скончались.

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Владимир Расулов