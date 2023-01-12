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Коммерсантъ FM
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«Кракен» показал возможности

Насколько опасна новая мутация «омикрона»

«Кракен» добрался до России. Как сообщили в Роспотребнадзоре, первый случай заражения выявлен в Пензенской области. Болезнь протекала в легкой форме, и уже 2 января женщина выздоровела. «Кракен» — одна из разновидностей штамма «омикрон». Впервые ее обнаружили в США в конце октября 2022 года. Через два месяца на эту мутацию приходилось уже больше 40% всех случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом «кракен» довольно легко обходит иммунную защиту после перенесенного заболевания или вакцинации, отметил кандидат медицинских наук, заместитель директора научно-исследовательского института имени Кулакова Кирилл Маслиев: «"Кракен" не является каким-то абсолютно новым видом коронавируса. Несмотря на то, что он претерпел порядка нескольких десятков мутаций, это все же подвид "омикрона".

Почему россияне стали реже делать прививки от COVID-19

Почему россияне стали реже делать прививки от COVID-19

Он сохраняет свойства "омикрона", а самое основное из них — высокое распространение. Один человек способен заразить этим штаммом двоих. Кроме того, он умеет ускользать от иммунной защиты. Но на самом деле наш иммунитет — достаточно сложная система.

Конечно, новый подвид — "кракен" — способен более цепко связываться с входными воротами, то есть с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента, через которые COVID-19 проникает в наш организм. Но в дальнейшем на его устранение влияет как уровень антител, так и так называемый T-клеточный иммунитет.

Как "омикрон", так и "кракен", способен уклоняться от антительного ответа, тем не менее, T-клеточный иммунитет эффективен еще на уровне порядка 85%, что дает нам достаточно оптимистичные надежды на то, что каких-то драматичных сценариев распространения данного штамма не будет. Да, ожидается рост волны заболеваемости, но с точки зрения госпитализаций, мы не ожидаем каких-то драматичных изменений».

«Омикрон» и его мутации остаются на территории России доминирующим. При этом доля вариантов «стелс» за последние недели выросла с 2% до 24%. А доля южноафриканского подвида "омикрона" достигла 96%, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что никаких ограничений из-за обнаружения «кракена» вводить не планируется. Это объясняется легким течением заболевания, полагает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский: «Все разновидности "омикрона" отличаются своей заразностью на уровне ветрянки и кори и относительно малопатогенны. То есть смертельных и тяжелых случаев они вызывают гораздо меньше.

Как Китай выпускает «кракена»

Как Китай выпускает «кракена»

Для таких высокозаразных штаммов вводить какие-то карантинные меры бессмысленно. От особо неприятных случаев течения болезни может прикрыть вакцина "Спутник", хотя она сделана против нулевого штамма, который был в 2019 году, в самом начале пандемии. Тем не менее, по статистике, прививка защищает от тяжелого течения, и, может быть, для отдельных категорий людей, которые имеют слабый иммунитет, отягощены хроническими какими-то заболеваниями, следует вакцинироваться».

За последние сутки в России было выявлено больше 4,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Коллективный иммунитет, по информации портала Стопкоронавирус.рф составляет примерно 7%. На таком уровне, согласно официальным данным, он держится уже более полугода.

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Светлана Белова

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