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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: США давят на Турцию и ОАЭ из-за торговли с Россией

США призывают Турцию соблюдать санкции и прекратить экспорт в Россию товаров, на которые наложены ограничения и которые, по мнению Белого дома, помогают РФ продолжать военный конфликт с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. С ОАЭ США также могут работать по этим вопросам, отмечает Bloomberg.

По информации собеседника агентства, вчера, 2 февраля, и сегодня заместитель министра финансов США Брайан Нельсон провел встречу с представителями властей Турции, чтобы обсудить растущие объемы экспорта в Россию товаров, в том числе американских. По словам источника, с марта по октябрь Турция поставила России товаров в эквиваленте $800 млн, включая машинное оборудование на $300 млн и электроники на $80 млн.

Господин Нельсон — уже третий представитель Минфина США, который посетил Турцию в текущем году, чтобы призвать Анкару соблюдать антироссийские санкции, передает агентство. В ближайшие недели с этой целью в Турцию посетят представители ЕС и США, добавил собеседник агентства. У западных союзников, по словам источника, также вызывает озабоченность то, что российские суда, находящиеся под санкциями и экспортным контролем, продолжают заходить в турецкие порты.

Как пишет Bloomberg, в конце января Брайан Нельсон также встретился с представителями ОАЭ, с которыми обсудил прекращение обхода антироссийских санкций. По мнению Белого дома, ОАЭ укрепляет финансовые связи с Россией, а это препятствует международной изоляции РФ. Агентство указало, что вчера Минфин США опубликовал сообщение о визите, в нем говорилось, что стороны сосредоточились на «координации по незаконным финансам и другим региональным вопросам».

В марте глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара не желает участвовать в санкциях против России. По словам министра, при принятии решения о санкциях против России на Турцию не давили. В июне Турция обещала не присоединяться к санкциями против России.

В августе США пригрозили турецкому бизнесу санкциями за сотрудничество с Россией. В сентябре многие турецкие банки после угроз вторичных санкций от США перестали обслуживать российские карты «Мир». В декабре США потребовали от турецких компаний не обслуживать самолеты, принадлежащие российским перевозчикам.1 февраля крупнейший турецкий оператор и провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havas предупредил контрагентов о рисках обслуживания импортных самолетов, принадлежащих авиакомпаниям из России.

Подробнее о последствиях возможного отказа Havas от обслуживания самолетов из России — в материале «Ъ FM» «Турция проводит разбор полетов».

Эрдни Кагалтынов

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