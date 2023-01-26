WSJ: США требуют от Турции не обслуживать Boeing и Airbus российских авиакомпаний

В декабре 2022 года США предупредили Турцию о том, что турецким гражданам может грозить тюремное заключение, штрафы и утрата экспортных привилегий в том случае, если Турция будет предоставлять самолетам Boeing и Airbus российских авиакомпаний услуги по дозаправке и ремонту. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Американские официальные лица также просят Турцию распространить эти ограничения на самолеты белорусских авиакомпаний. Экспортные ограничения, введенные США в прошлом году, запрещают американским самолетам летать в Россию и Белоруссию без специальной лицензии Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

В МИД Турции не ответили на просьбу WSJ прокомментировать ситуацию. По информации издания, предупреждение турецкой стороне сделала помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер.

После ввода российских войск на Украину США и ЕС ввели санкции против авиаотрасли России. Ограничения подразумевают закрытие воздушного пространства для лайнеров российских авиакомпаний. В начале марта 2023 года Boeing и Airbus прекратили обслуживание российских самолетов. По состоянию на 1 июля 2022 года, по данным Минтранса, за рубежом было задержано 77 российских самолетов.

Андрей Сапожников