Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: США требуют от Турции не обслуживать Boeing и Airbus российских авиакомпаний

В декабре 2022 года США предупредили Турцию о том, что турецким гражданам может грозить тюремное заключение, штрафы и утрата экспортных привилегий в том случае, если Турция будет предоставлять самолетам Boeing и Airbus российских авиакомпаний услуги по дозаправке и ремонту. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Американские официальные лица также просят Турцию распространить эти ограничения на самолеты белорусских авиакомпаний. Экспортные ограничения, введенные США в прошлом году, запрещают американским самолетам летать в Россию и Белоруссию без специальной лицензии Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

В МИД Турции не ответили на просьбу WSJ прокомментировать ситуацию. По информации издания, предупреждение турецкой стороне сделала помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер.

После ввода российских войск на Украину США и ЕС ввели санкции против авиаотрасли России. Ограничения подразумевают закрытие воздушного пространства для лайнеров российских авиакомпаний. В начале марта 2023 года Boeing и Airbus прекратили обслуживание российских самолетов. По состоянию на 1 июля 2022 года, по данным Минтранса, за рубежом было задержано 77 российских самолетов.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...