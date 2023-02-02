Турция проводит разбор полетов

Путешествия в Турцию могут стать дороже, как и товары оттуда. В новую угрозу рискуют превратиться самолеты российских авиакомпаний. Перевозчики по-прежнему используют зарубежные Airbus и Boeing, часть из которых находится под санкциями США. Теперь крупнейшая турецкая компания, которая занимается обслуживанием авиалайнеров в местных аэропортах, может отказаться с ними работать. Об этом сказано в письме гендиректора фирмы, подлинность которого подтвердил РБК. Чем это обернется? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

24 февраля власти США в ответ на ввод российских войск на Украину изменили правила контроля за особо важными товарами. Самолеты Boeing, поскольку они собраны из американских комплектующих, в их числе. С того момента любое судно, если оно намерено лететь в Россию, должно получить специальную лицензию. В противном случае американские власти могут выдать ордер на конфискацию.

В итоге собрался список из 170 самолетов, которые, как считает Вашингтон, пренебрегли правилами. Строго говоря, обслуживать их было нельзя и раньше из-за угрозы вторичных санкций. Но тревожность турецкой компании Havas проявилась только сейчас. Почему, объясняет партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«В эти дни на ближневосточном турне находится заместитель министра финансов США Брайан Нельсон. В ходе рандеву он намерн посетить Турцию, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Миссия господина Нельсона совершенно проста и понятна. Он попытается отвадить эти три государства от глубокого сотрудничества с Российской Федерацией и расскажет им о возможных санкционных рисках.

Как мы помним, когда в прошлый раз в Турцию приезжал другой замминистра финансов — Уолли Адейемо — то почти на следующий день стало известно, что турецкие банки не принимают карты "Мир". Думаю, все это звенья одной цепи».

Пока окончательного решения нет, гендиректор в письме указывает, что ситуацию разбирают юристы. Но масштаб возможных проблем велик. По подсчетам “Ъ FM”, восемь российских авиакомпаний используют 211 Boeing. Не все они летают в Турцию. Например, местная газета Hrriyet сообщала, что на этом направлении используются примерно 120 самолетов. Если 170 бортов окажутся в стоплисте, это пойдет на пользу турецким перевозчикам.

И цены на перелет изменятся, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин:

«Анализируя 2022 год, можно проследить, что в неделю выполнялось 750 рейсов. Это были четыре турецкие авиакомпании, и не менее 10 российских. Конечно, определяющим фактором тут будут квоты, которые согласуют авиационные власти двух стран. В турецком сегменте авиакомпаний есть различные виды, например, лоукост-перевозчик предлагает более низкие тарифы, Turkish Airlines — более высокие. Но здесь ценность, в том числе и в стыковочных рейсах. В любом случае конкуренция порождает некий паритет цен».

Другая угроза — товары. В черном списке США есть российские грузовые авиакомпании. Кроме того, часть грузов перевозят и с помощью пассажирских рейсов. Самолеты — не самый дешевый способ, но и он стал популярен, когда Турция после начала боевых действий нарастила экспорт в Россию в два раза. Если нельзя будет использовать самолеты того же «Аэрофлота», придется искать местных поставщиков, а у них дороже, говорит гендиректор компании «Оптима Лог» Георгий Властопуло:

«Мы уже фиксируем случаи, когда отправитель передает груз в Россию, банк требует авианакладную. Если там указано, что доставка осуществляется посредством нашей транспортной авиакомпании, например, "Аэрофлотом", то банк может иметь проблемы с зачислением денег на счет отправителя, так как этот авиаперевозчик находится в санкционном списке. Отправка груза через авиакомпанию Ikar обойдется дороже примерно на 5-15%, чем "Аэрофлотом", а вот Turkish Airlines, как мои коллеги сказали, это просто космос. Тарифы у них могут быть выше, чем у "Аэрофлота", в два с половиной раза».

Понятно, что такие издержки придется переносить в розничные цены. Причем это коснется не только местных товаров: СМИ писали, например, что по совпадению экспорт в Турцию в первом полугодии нарастила Италия. А экспорт самой Турции, по подсчетам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вырос на 12%. И вряд ли в Вашингтоне этого не заметили.

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