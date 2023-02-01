Турецкий оператор Havas предупредил о рисках обслуживания попавших под санкции США российских самолетов

Крупнейший турецкий оператор и провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havas предупредил контрагентов о рисках обслуживания импортных самолетов, принадлежащих авиакомпаниям России, Белоруссии, Ирана, а также бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы Havas Мете Эрны и источники, подтвердившие его подлинность.

К письму приложен список самолетов, которым рекомендовано отказать в обслуживании. В списке оказались 170 самолетов российских авиакомпаний, таких как «Аэрофлот», AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, «Победы», «России», S7, Utair, «Уральских авиалиний», Red Wings, Nordwind и «Ямал». Также речь идет о семи белорусских лайнерах перевозчика «Белавиа» и иранских Iran Air и Mahan Airlines.

В списке упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, которые, по версии оператора, принадлежат Роману Абрамовичу. Между тем представитель бизнесмена в комментарии РБК опроверг наличие у господина Абрамовича самолетов в Турции.

Упомянутые в списке самолеты попали под ограничения Минторга США весной 2022 года. Глава Havas заявил, что компания получила предупреждения от Минторга США в связи с обслуживанием упомянутых лайнеров.

Обслуживание самолетов, направляющихся в Россию и Белоруссию, а также собранных более чем на 25% с применением американских технологий, считается нарушением норм экспортного регулирования. Исключение возможно при получении специальной лицензии. Всего в санкционный список Минторга США внесено 173 самолета российских авиакомпаний.

Лусине Баласян