Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турецкий оператор Havas предупредил о рисках обслуживания попавших под санкции США российских самолетов

Крупнейший турецкий оператор и провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havas предупредил контрагентов о рисках обслуживания импортных самолетов, принадлежащих авиакомпаниям России, Белоруссии, Ирана, а также бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы Havas Мете Эрны и источники, подтвердившие его подлинность.

К письму приложен список самолетов, которым рекомендовано отказать в обслуживании. В списке оказались 170 самолетов российских авиакомпаний, таких как «Аэрофлот», AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, «Победы», «России», S7, Utair, «Уральских авиалиний», Red Wings, Nordwind и «Ямал». Также речь идет о семи белорусских лайнерах перевозчика «Белавиа» и иранских Iran Air и Mahan Airlines.

В списке упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, которые, по версии оператора, принадлежат Роману Абрамовичу. Между тем представитель бизнесмена в комментарии РБК опроверг наличие у господина Абрамовича самолетов в Турции.

Упомянутые в списке самолеты попали под ограничения Минторга США весной 2022 года. Глава Havas заявил, что компания получила предупреждения от Минторга США в связи с обслуживанием упомянутых лайнеров.

Обслуживание самолетов, направляющихся в Россию и Белоруссию, а также собранных более чем на 25% с применением американских технологий, считается нарушением норм экспортного регулирования. Исключение возможно при получении специальной лицензии. Всего в санкционный список Минторга США внесено 173 самолета российских авиакомпаний.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...