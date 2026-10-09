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Коммерсантъ. Наука

Скучная история

135 лет назад ушел из жизни профессор Бабухин

09.10.2026, 15:11
Профессор Императорского Московского университета Александр Иванович Бабухин был в свое время известным гистологом, эмбриологом и физиологом, а ныне считается основателем отечественной школы гистофизиологии. Но гораздо более известен он сегодня в литературоведении, нежели в истории медицины, как прототип главного героя чеховской повести «Скучная история. Из записок старого человека».
Александр Бабухин

Александр Бабухин

Студент медфака Московского университета Антон Чехов слушал его лекции во время своей учебы в университете и спустя пять лет после его окончания опубликовал эту повесть в журнале «Северный вестник». Повесть печальная, даже, можно сказать, трагическая, о «заслуженном профессоре Николае Степановиче таком-то», который знает, что он неизлечимо болен и поводит итог своей жизни: «Как 20–30 лет назад, так и теперь, перед смертью, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу. Но не в этом дело,— рассуждает герой чеховской повести.— Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой… мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу».
Профессиональные критики высоко оценили эту повесть Чехова, сравнив его с Львом Толстым. Наверное, оценили бы еще выше, если бы знали, что в ней были элементы предвидения: прототип ее героя профессор Бабухин в январе 1890 года получил звание заслуженного профессора, как и герой повести, и умер спустя полтора года тоже, скорее всего, от хронической болезни — головной боли, которой он мучился со студенческих лет, получив серьезную травму черепа, после чего на два года онемел и плохо ориентировался в пространстве.

Недоносок Чехова

Иногда пишут, что сам Бабухин говорил, будто герой чеховской повести списан с него. Но это не так. Возможно, он вообще не читал «Скучную историю», но знал, что именно его описал в ней его бывший студент Чехов. Свидетельством тому может служить публикация в журнале «Русские ведомости» в 1909 году воспоминаний приват-доцента Московского университета Алексея Яковлева о визите к Чехову в его подмосковное имение Мелихово весной 1897 года, когда Яковлев был еще первокурсником историко-филологического факультета. В ходе их беседы студент Яковлев спросил Чехова, есть ли что-то реальное в фабуле «Скучной истории»: «Антон Павлович засмеялся: “Да, кое-что, кажется, есть. Только я не совсем твердо помню содержание этого давнишнего рассказа”. — “А профессор в «Скучной истории» — это Бабухин?” — “Нет, это лицо собирательное, хотя много взято с Бабухина”».
Вот, собственно, и все. Но и этого вполне достаточно, чтобы понять: раз уж первокурсники других факультетов задавали такие вопросы, то такие слухи наверняка ходили в университетских кругах еще при жизни Бабухина, и он не мог об этом не знать. Со временем приват-доцент Алексей Яковлев стал профессором истории, член-корреспондентом АН СССР и лауреатом Сталинской премии, а в 1980 году в «Литературной России» были перепечатаны его дореволюционные воспоминания о встрече с Чеховым. В итоге то, что Бабухин был прототипом героя «Скучной истории», сейчас считается литературоведами неоспоримым фактом.
Кстати, за эту повесть, которую Чехов писал в Ялте и Москве и опубликовал в 1889 году в «Северном вестнике», он получил гораздо больше, чем ему тогда платили построчно в других журналах. В одном из своих писем он рассказывал о работе над ней: «Несмотря на жару и на ялтинские искушения, я пишу. Написал уж на 200 целковых, т. е. целый печатный лист». Несложно посчитать, сколько он получил за всю повесть объемом 3,5 авторского листа. А съемная квартира в Ялте (включая прислугу) обходилась писателю в 300 руб. в месяц.
Интересно и то, как сам Чехов оценивал эту свою повесть. Его ялтинский знакомый Илья Гурлянд, тогда еще молодой театральный критик, вспоминал: «Одновременно с новой пьесой он писал тогда новый рассказ. Он назывался “Мое имя и я”. Впоследствии рассказ получил заглавие “Скучная история”. Это, как известно, одно из лучших произведений Чехова. Но автор был все время недоволен им и жаловался, что из-за этого “недоноска”, с которым, в силу обещаний, надо торопиться, он не может как следует заняться новой пьесой. Сколько я заметил, уже тогда сложилась у Чехова уверенность, что его истинное призвание — театр». Вспоминал об этом Гурлянд, уже будучи профессором полицейского права и чиновником по особым поручениям МВД, в одном из июльских номеров еженедельника «Театр и искусство» за 1904 год, то есть уже после смерти Чехова в апреле того года. По сути, это был несколько запоздалый некролог Чехову.

Могучий дух и ум пытливый

Бабухин тоже удостоился некролога, разошедшегося тиражом 10 тыс., причем исключительно как ученый, а не как герой чеховского рассказа, Опубликован он был через три недели после его кончины 23 мая 1891 года в популярном в те годы еженедельнике «Всемирная иллюстрация». В этом журнале публиковались любопытные истории с иллюстрациями и фоторепортажами, и если там были некрологи, то исключительно ЛОМов, как их сейчас называют, того времени, к каковым, по мнению редакции журнала, принадлежал и профессор Бабухин.
Еженедельник был рассчитан прежде всего на неученую публику и в последнюю очередь на ученых коллег профессора Бабухина. Поэтому в начале некролога кратко поясняется, кто такой Бабухин: «Слава и краса университета, редкий педагог, высокоталантливый труженик и примерный страж науки и безупречный человек в лучшем значении слова — вот кто такой был проф. Бабухин, к сожалению, несмотря на свое крупное научное имя, более известный за границей, нежели у нас, в России». К этому можно добавить, что прижизненных научных публикаций у Бабухина было сравнительно мало, он принципиально ничего и никогда не писал в соавторстве, и большая часть его работ была написана на немецком языке и опубликована в зарубежных научных журналах и в руководствах по гистологии.
«Западноевропейские ученые, как известно, далеко не расточительны на похвалы ученым русским и часто не в меру осторожны в признании заслуг соотечественников наших, а между тем они высоко ценят работы Бабухина,— продолжал автор некролога Бабухину во “Всемирной иллюстрации”.— Известный физиолог Дюбуа-Реймонд, берлинский профессор, называет его не иначе как “отменным русским ученым”».
Акцент в некрологе был сделан на педагогической деятельности Бабухина: «Преподавание его отличалось блеском, остроумием, простотой; его речь была горяча, увлекательна, чрезвычайно своеобразна, волна метких, наглядных сравнений, и в ней чувствовался характерный тип русского добродушия, народного здравого смысла и безграничного русского юмора, чувствовался могучий дух, ум пытливый, не ведающий покоя… Вот почему на его вступительную, в начале курса, лекцию собирался весь медицинский факультет, приходили и с других факультетов».
Также довольно много было там написано про «веру» Бабухина во всесилие науки, которую он «фанатично проповедовал» студентам на своих лекциях. Но ни слова о герое «Скучной истории» Чехова там нет. Кратко были перечислены заслуги Бабухина в науке как выдающегося специалиста в области гистологии и сравнительной эмбриологии, автора трудов «Тетаническое сокращения сердца», «Об отношении блуждающего нерва к сердцу» (его докторская диссертация), исследований по эволюции «глаза и особенно сетчатки», а также статей о строении хрусталика и органа обоняния. Последние были опубликованы в виде двух глав в «весьма известном капитальном учебнике гистологии Соломона Штриккера» (1872), тут же переведенного на английский и русский языки; по нему в 70–80-х годах XIX века учились студенты-медики в Европе и у нас.
И как бы вскользь было отмечено, что «особенно занимали Бабухина наблюдения и исследования в области электричества». Понятно, что особый интерес к электричеству применительно к медицине был тогда не только у Бабухина. Во второй половине XIX века уже были сравнительно мощные генераторы электричества и достаточно емкие аккумуляторы, электроэнергетика постепенно замещала паровую энергетику, появилось электрическое освещение, а ближе к концу века по улицам городов пошли трамваи и появились первые электромобили. На принципиально новый уровень вышло и лечение электричеством, имевшее многотысячелетнюю историю, врачи сняли у своих пациентов первые электрокардиограммы. Начиналась эра электричества.

Открытие нобелевского уровня

Судя по его публикациям, профессор Бабухин еще в начале 1870-х годов заинтересовался генерацией электричества в живых тканях пресноводных и морских рыб — феноменом, известным еще античным врачам, а в 1876 году он отправился в Египет, где в Ниле обитал электрический сом, а в Красном море — электрические скаты. Как гистолог и микроскопист, он детально проследил развитие электрических органов в онтогенезе сома и сделал вывод, что они, его электрические органы, происходят из мышечной ткани, а не нервной, как тогда считалось. А попутно Бабухин открыл явление двунаправленного движения нервного импульса в электрических органах нильского сома.
Последнее противоречило главному закону нейронной доктрины — закону динамической поляризации нейронов, согласно которому сигналы в нейронных цепях движутся в одном направлении: от дендритов каждой клетки к ее телу (соме), затем по аксону к пресинаптическому окончанию, а оттуда через синаптическую щель к дендритам следующей клетки. Правда, открытие Бабухиным в 1877 году явления двустороннего проведения возбуждения по нерву касалось периферической нервной системы. То же самое — двунаправленное (антидромное) проведение нервного импульса — для центральной нервной системы показал Чарлз Шеррингтон в 1897 году, через шесть лет после смерти Бабухина, за что в итоге получил впоследствии Нобелевскую премию 1932 года за «за открытия, касающиеся функций нейронов».
Помимо этого Бабухин одним из первых описал нейрофибриллы в периферических нервных волокнах. Установил происхождение осевых цилиндров нервных волокон, показав, что это отростки нервных клеток. И как знать, может быть, Бабухин, проживи он дольше, получил бы одну из первых Нобелевских премий.

Памятник в Орле

Родился Александр Бабухин в Мценском уезде Орловской губернии в 1828 году в семье отставного чиновника почтового департамента. Окончив гимназию в Орле, он поступил на физико-математическое отделение естественного факультета Московского университета, но долго там не проучился и перевелся на медицинский факультет. Там тоже учеба не задалась, во время одной из студенческих пирушек он получил тяжелую травму черепа, временно лишился дара речи и два года лечился в университетской хирургической клинике у профессора Иноземцева. Зато поправившись, продолжил учебу с усердием и получал золотые медали за свои курсовые работы.
В 1859 году он окончил университет со степенью лекаря с отличием и правом, после представления и защиты диссертации, получить ученую степень и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию, получив должность прозектора сначала на кафедре сравнительной анатомии, потом физиологии. После защиты докторской диссертации был послан на два года за границу на стажировку и в 1865 году занял в Московском университете кафедру гистологии и эмбриологии, на которой оставался до конца жизни.
Там профессор Бабухин создал гистологический кабинет, приобрел микроскопы, инструменты, таблицы, рисунки, коллекции, литературу, необходимую для обучения и научных исследований. В некрологе ему во «Всемирной иллюстрации» об этом кабинете было сказано: «Громадная лаборатория проф. Бабухина, превосходно устроенная, всегда являлась к услугам всех желавших “учиться из природы” — и студентов, и медиков, и других слушателей — под руководством самого профессора, охотно читавшего самые трудные специальные отделы замечательно подробно». Также Бабухиным при его кафедре была создана первая в Москве бактериологическая лаборатория.
Как уже сказано выше, в 1890 году он был утвержден в звании заслуженного профессора Московского университета, а в 1891 году он умер. В 2001 году на родине Бабухина, в Орле, у входа в здание Медицинского института Орловского государственного университета был установлен бронзовый бюст ученого на гранитном постаменте с надписью «Бабухину Александру Ивановичу, русскому ученому» и изображением микроскопа, который стоит на трех книжных томах. Надписи на корешках этих книг: «Физиология», «Гистология», «Бактериология». В следующем, 2002 году в Орле состоялась первая научная конференция «Бабухинские чтения». Всего таких конференций на сегодня было десять, последняя, приуроченная к 175-летию со дня рождения выдающегося русского гистолога Александра Ивановича Бабухина,— в 2017 году.

Ася Петухова