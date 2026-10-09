Скучная история

Студент медфака Московского университета Антон Чехов слушал его лекции во время своей учебы в университете и спустя пять лет после его окончания опубликовал эту повесть в журнале «Северный вестник». Повесть печальная, даже, можно сказать, трагическая, о «заслуженном профессоре Николае Степановиче таком-то», который знает, что он неизлечимо болен и поводит итог своей жизни: «Как 20–30 лет назад, так и теперь, перед смертью, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу. Но не в этом дело,— рассуждает герой чеховской повести.— Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой… мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу».