Потерявшего драгоценности Лерчек следователя просят отправить под домашний арест
09.10.2026, 15:11
ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) просит отправить под домашний арест следователя по УВД ТиНАО Никиту Тулупова по делу о пропаже драгоценностей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом “Ъ” сообщили в суде.
«Следствие просит отправить его под домашний арест на два месяца»,— сказал собеседник “Ъ”. Господину Тулупову инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Официально он не задержан. С ходатайством об избрании ему меры пресечения СКР обратился накануне в Басманный суд Москвы, но заседание было отложено для истребования дополнительных материалов по делу. По данным “Ъ”, Никите Тулупову уже предъявлено официальное обвинение, вину он не признал.
Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что противоправные действия со стороны следователя, ведущего уголовное дело Лерчек, были выявлены сотрудниками собственной безопасности полиции. Предварительно было установлено, сообщила она, что часть изъятых в рамках следственных действий материальных ценностей на сумму около 14,4 млн руб., не были приобщены к уголовному делу в качестве доказательств и хранились в нарушение установленного порядка, что повлекло их утрату.