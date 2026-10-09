Потерявшего драгоценности Лерчек следователя просят отправить под домашний арест

«Следствие просит отправить его под домашний арест на два месяца»,— сказал собеседник “Ъ”. Господину Тулупову инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Официально он не задержан. С ходатайством об избрании ему меры пресечения СКР обратился накануне в Басманный суд Москвы, но заседание было отложено для истребования дополнительных материалов по делу. По данным “Ъ”, Никите Тулупову уже предъявлено официальное обвинение, вину он не признал.