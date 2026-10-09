«Система предназначена для экстренных ситуаций»
Дмитрий Гронский — о механизме отключения батареи в электромобилях
09.10.2026, 14:51
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Концерн Stellantis оформил в Патентном ведомстве США любопытное изобретение. Это система быстрого физического отключения и отделения высоковольтной батареи электромобиля в случае ее перегрева или возгорания. Согласно документу, система предназначена для экстренных ситуаций.
В СМИ и на форумах постоянно описываются случаи, как электромобили, в которых нет бензина по определению, горят, как свечки. И виной тому как раз литий-ионные батареи, которые содержат кислород, и потому их нельзя потушить обычным огнетушителем или ведром воды. Кто-то посчитал, что для тушения одной батареи может потребоваться до 10 тыс. л. воды. Чтоб вы представляли, ровно столько воды находится в «поливалке» на базе «КамАЗа».
Именно поэтому батарея должна быть как можно скорее физически отделена от автомобиля и отброшена подальше от кузова. В патенте не сказано, должно это происходить автоматически, или же водитель сам должен нажимать специальную кнопку. Ничего в документе не говорится и о безопасности других автомобилей, оказавшихся рядом. Представляете, если прямо перед вами на асфальт вывалится нечто весом в несколько центнеров, да еще и горящее. В сети уже зубоскалят, что лучше бы было оформить патент на катапультирование водителя и его пассажиров. Нечто подобное мы видели в классических фильмах про Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери.
Кстати, про кино. Осталось два дня до окончания первого международного кинофестиваля «Автопилот», и на экранах киноцентра «Октябрь» у вас еще есть возможность посмотреть самые разные автомобильные фильмы как с трюками, наподобие упомянутого, так и без; как общепризнанные мировые шедевры, такие как «Ночь на земле» Джима Джармуша, так и совсем новые работы, например, «Дедмобиль», в котором партнерами Юрия Стоянова и Сергея Бурунова станет роботизированное такси. Программа и билеты на сайте autopilotfilmfest.com.