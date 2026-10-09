«Система предназначена для экстренных ситуаций»

Именно поэтому батарея должна быть как можно скорее физически отделена от автомобиля и отброшена подальше от кузова. В патенте не сказано, должно это происходить автоматически, или же водитель сам должен нажимать специальную кнопку. Ничего в документе не говорится и о безопасности других автомобилей, оказавшихся рядом. Представляете, если прямо перед вами на асфальт вывалится нечто весом в несколько центнеров, да еще и горящее. В сети уже зубоскалят, что лучше бы было оформить патент на катапультирование водителя и его пассажиров. Нечто подобное мы видели в классических фильмах про Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери.