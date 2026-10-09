Краснодарец обещал дезертиру увольнение со службы за взятку в 3,5 млн рублей

Суд установил, что посредницей в коррупционной схеме выступила Татьяна Евсеенко, которая познакомила Алексея Сухового с женой военнослужащего. Суховой представился сотрудником ФСБ и сообщил о том, что у него якобы есть знакомые в военно-врачебной комиссии военного госпиталя в Краснодаре. При этом реальной возможности повлиять на решение комиссии не было.