Краснодарец обещал дезертиру увольнение со службы за взятку в 3,5 млн рублей
09.10.2026, 15:08
Первомайский райсуд Краснодара приговорил местного жителя Алексея Сухового к шести годам лишения свободы за обман семьи военнослужащего, который самовольно покинул часть в зоне СВО и добивался признания его негодным к службе, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Суховой пообещал жене военного решить вопрос о его увольнении в запас по состоянию здоровья за взятку в сумме 3,5 млн руб., а на самом деле украл деньги.
Суд установил, что посредницей в коррупционной схеме выступила Татьяна Евсеенко, которая познакомила Алексея Сухового с женой военнослужащего. Суховой представился сотрудником ФСБ и сообщил о том, что у него якобы есть знакомые в военно-врачебной комиссии военного госпиталя в Краснодаре. При этом реальной возможности повлиять на решение комиссии не было.
Татьяна Евсеенко приговорена к четырем годам колонии, уголовное преследование женщины, передавшей взятку, прекращено. Алексей Суховой будет отбывать наказание в колонии особого режима, так как ранее он был осужден за особо тяжкие преступления. Оба подсудимых признали вину и раскаялись.