ЕС ждет от Молдавии расширения санкций против России

Евросоюз считает, что Молдавии стоит расширить санкции против России, поскольку она стремится вступить в союз. Об этом сообщил глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.

«Что касается санкций, то этот вопрос потребует больше внимания в будущем. Мы понимаем причины, по которым Республика Молдова не смогла присоединиться к ним (в полной мере.— "Ъ"), но продолжим уделять этому внимание, так как санкции также относятся к (европейским.— "Ъ") ценностям»,— заявил господин Мажейкс в интервью телеканалу TV8 (перевод по ТАСС).

Он добавил, что присоединение Кишинева к санкциям будет означать присоединение к ценностям ЕС. Представитель Евросоюза выразил благодарность Молдавии за солидарную позицию по конфликту на Украине.

В конце декабря 2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что отношения с Россией на всех уровнях прекращены после начала спецоперации на Украине. Ранее молдавские власти говорили, что санкции против РФ больше навредят самой Молдавии. При этом молдавские банки и авиаперевозчики соблюдают эти ограничения, а правительство заявило, что не станет помогать России в их обходе.

Молдавия с 2014 года является ассоциированным членом Европейского союза. Республика имеет безвизовый режим и финансовую помощь ЕС. Между ними создана зона свободной торговли.

Дарья Эрозбек