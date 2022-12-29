Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Молдавии заявила, что страна прекратила сотрудничество с Россией после начала спецоперации

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что отношения с Россией на всех уровнях прекращены после начала спецоперации на Украине. Она подчеркнула, что изначально планировала развивать отношения с Москвой.

Майя Санду

Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Когда мы (партия «Действие и солидарность».— ''Ъ'') участвовали в выборах, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией. Но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены»,— сказала госпожа Синду в эфире телеканала «Молдова-1» (цитата по ТАСС).

17 ноября глава МИД Молдавии Николай Попеску встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе встречи господин Попеску заявил, что Россия — стратегических партнер Молдавии и страна готова работать над развитием отношений с Москвой.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...