Президент Молдавии заявила, что страна прекратила сотрудничество с Россией после начала спецоперации

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что отношения с Россией на всех уровнях прекращены после начала спецоперации на Украине. Она подчеркнула, что изначально планировала развивать отношения с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Когда мы (партия «Действие и солидарность».— ''Ъ'') участвовали в выборах, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией. Но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены»,— сказала госпожа Синду в эфире телеканала «Молдова-1» (цитата по ТАСС).

17 ноября глава МИД Молдавии Николай Попеску встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе встречи господин Попеску заявил, что Россия — стратегических партнер Молдавии и страна готова работать над развитием отношений с Москвой.

Лусине Баласян