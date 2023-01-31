ЕС увеличит финансовую помощь Молдавии до €295 млн

Евросоюз увеличит текущую макрофинансовую помощь Молдавии на €145 млн, общая сумма текущей поддержки республике вырастет до €295 млн. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

«Последствия роста цен на газ и электроэнергию являются для вас большим вызовом. Мы прилагаем все усилия, чтобы облегчить это бремя. И мы полны решимости увеличить макрофинансовую помощь до €295 млн»,— сказала на брифинге госпожа Фредериксен (цитата по Nokta).

Госпожа Санду выразила надежду, что Молдавия возобновит сотрудничество с DANIDA (Датское агентство международного развития) и страны активизируют двустороннее сотрудничество в различных областях, включая возобновляемые источники энергии.

Увеличение финансовой поддержки Молдавии поможет ей покрыть часть дополнительных потребностей в финансировании в 2023 году, поддержать макроэкономическую стабильность и обеспечить дальнейшие реформы.

Выделить республике еще €145 млн предложили неделю назад. В Еврокомиссии отметили, что экономика Молдавии сильно пострадала от последствий конфликта на Украине и серьезного энергетического кризиса.

Дарья Эрозбек