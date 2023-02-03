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Коммерсантъ FM
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Минфин почти в три раза увеличит объем продажи юаней по бюджетному правилу

Бюджет России недополучил 52,1 млрд руб. нефтяных доходов. Как сообщил Минфин, в феврале бюджет недополучит еще 108 млрд руб. В силу этого на продажу иностранной валюты, согласно бюджетному правилу, будет направлено 160,2 млрд руб.

С 7 февраля по 6 марта ежедневный объем продажи юаней составит 8,9 млрд руб. В период 13 января по 6 февраля продажи валюты составляли 3,2 млрд руб. в день.

В Минфине пояснили, что сокращение нефтегазовых доходов в январе связано со снижением объемов экспортный пошлины на газ.

В январе Центробанк возобновил операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Торги проводятся на Мосбирже в инструменте «китайский юань—рубль». Курс доллара на этом фоне упал на 1,35 руб. 2 февраля Reuters сообщило, что Минфин может выделить ЦБ 80 млрд руб. для продажи на внутреннем рынке с 7 февраля по 6 марта для компенсации сокращения нефтегазовых доходов.

В Минфине говорили, что операции на внутреннем валютном рынке возобновили для «повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижение изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы». До этого торги не проводились в течение десяти месяцев.

О ситуации на валютном рынке — в публикации «Ъ» «На рубль давит потолок».

Олеся Павленко

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